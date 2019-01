Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari achizitii de aur efectuate de bancile centrale dupa anul 1967 au contribuit la un avans de 4% al cererii mondiale de metal galben in cursul anului trecut, a anuntat joi Consiliul Mondial al Aurului (WGC), transmite Reuters. In cel mai recent raport al sau, WGC sustine ca lumea…

- Romania a urcat 6 pozitii, pe locul 29, in clasamentul celor mai inovatoare tari din lume, realizat de Bloomberg, devansand Spania, Ungaria, Turcia, Portugalia sau Hong Kong, dar situandu-se dupa Rusia (27), Cehia (25), Polonia (22) sau China (16).

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- Filme de scurtmetraj din 17 tari vor fi prezentate, incepand de marti si pana sambata, la cea de-a XXII-a editie a Festivalului International de Film Studentesc CineMAiubit, informeaza UNATC. La editia din acest an a festivalului vor participa, alaturi de Romania, Argentina, Belgia, Bulgaria,…

- Aurul pare sa-și fi recapatat, in acest an, stralucirea de altadata, iar in ultimele luni a devenit o veritabila bomba cu ceas, scrie CNN Money. Prețul metalului prețios a crescut cu 3.5% de la încrputul lunii octombrie. În caeeași perioadă, indicele bursier S&P a…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in conditiile in care Washingtonul a reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor…

- Bancile centrale din toata lumea au cumparat 148 de tone de aur in treimestrul trei . Este nivelul record al ultimilor trei ani. Cine vrea sa iși țina banii la adapost de fluctuațiile valutelor și ale acțiunilor investește acum in aur. Aurul ajuns in rezerve a cost peste 5,8 miliarde de dolari, potrivit…