- In China a fost inaugurat cel mai mare pod maritim din lume. Structura de otel are o lungime cam cat de la Bucuresti la Ploiesti si, pentru realizarea ei, s-au folosit 400 de mii de tone de otel, echivalentul a 60 de Turnuri Eiffel.

- Horoscopul zilei de miercuri anunța ca astrele vin cu vești importante pentru anumiți nativi. Unele zodii vor primi astazi sume importante de bani și anumiți nativi vor fi parasiți de parteneri și vor ramane singuri! Pe tine ce te așteapta in ziua de 17 octombrie 2018?

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde autoritatile au emis Cod rosu de ploi abundente pentru sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga. MAE...

- Ultimele opt partide din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor se joaca astazi. Primele meciuri vor incepe la ora 19:55, iar urmatoarele de la ora 22:00. Doua meciuri foarte tari vor fi in aceasta seara. In grupa B, Tottenham cu Barcelona, englezii sunt obligați sa caștige dupa ce in prima etapa…

- Ordonanta privind insolventa, adoptata joi de Executiv, include mai multe masuri necesare asigurarii de sanse egale pentru dezvoltarea afacerilor, iar modificarile au rolul atat de a stopa unele practici abuzive, cat si inducerea repetata de insolvente, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen…

- Fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat vineri seara ca se desparte de formația din Ștefan cel Mare. „Decizia mea nu se bazeaza pe latura financiara. Sunt mult mai importante alte aspecte. Cum ar fi respectul și recunoștința. Astea sunt mult mai importante. Nu plec din cauza unei persoane…

- La acest moment, la nivelul Politiei Locale Constanta se desfasoara o activitate e inventariere a tuturor garajelor aflate pe raza municipiului Constanta. Potrivit comisarului sef de politie Tudorel Dogaru, seful Politiei Locale Constanta, la finele actiunii de inventariere, fiecare proprietar va fi…