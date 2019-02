Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc vineri dupa amiaza intr-o fabrica din Chicago, in suburbii. Mai multe persoane au fost ranite printre care și cațiva polițiști. Autoritațile au comunicat ca atacatorul a fost arestat. Un barbat a deschis focul vineri dupa-amiaza intr-o suburbie din Chicago, in nordul SUA, ranind…

- Președintele american, Donald Trump, a anulat plecarea delegației sale la Forumul Economic Mondial din Elveția, de saptamana viitoare, din cauza crizei legate de shutdown a guvernului SUA, a declarat joi secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un comunicat de presa.

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a lansat o ancheta pentru a verifica daca presedintele Donald Trump ar actiona in numele Rusiei impotriva intereselor Statelor Unite, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Imediat...

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Patru persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit Reuters si BBC.

- Un atacator a ucis trei persoane, printre care si un politist, la un spital din Chicago, conform autoritatilor, scrie The Guardian. Atacatorul a deschis focul la spitalul Mercy din cartierul South Side al orasului. Politia din Chicago a anuntat „cu mare tristete” moartea ofiterului Smuel Jimenez dupa…