- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, sambata, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o cladire in orașul Bruchsal din apropiere de Stuttgart. Autoritațile locale au transmis ca trei persoane și-au pierdut viața, dupa ce avionul s-a prabușit peste un magazin de bricolaj in orașul…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA, relateaza Mediafax.Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70…

- Cel putin 14 persoane au murit in urma unui incendiu produs la bordul unui submarin de cercetare rus, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.Incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk (Murmansk), in apropiere de Marea Barents.

- Zece persoane si-au pierdut viata atunci când un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica în statul american Texas, potrivit municipalitatii respective, transmite Agerpres.

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Cel puțin 18 oameni au murit in Venezuela, intr-un accident de autocar care a avut loc intr-o zona rurala.Paisprezece decese au fost confirmate la locul accidentului, iar treizeci si trei de raniti au fost dusi la spital, unde patru dintre ei au murit, a anuntat AFP, citat de

- Bilantul uman al prabusirii unei cladiri aflate in renovare in centrul orasului Shanghai a urcat la 10 morti, trei noi victime fiind scoase de sub daramaturi, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: SUA catalogheaza drept o amenințare iraniana rachetele…

- Cel putin 28 de persoane au murit intr-o alunecare de teren, in weekend, in provincia Cauca, in sud-vestul Columbiei, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.roAlunecarea de teren, cauzata de ploi puternice, a avut loc duminica dimineata, intr-o zona rurala in apropiere de…