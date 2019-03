Cel puţin 17 morţi şi 70 de răniţi în viituri produse în sudul Iranului Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters. Viiturile din sudul tarii s-au produs dupa cateva zile de inundatii care au afectat mai mult de 56.000 de persoane ce traiesc in 270 de sate si orasele din provinciile nordice Mazandaran si Golestan de-a lungul Marii Caspice, a informat televiziunea publica iraniana. 'Cel putin 17 persoane au murit si 74 au fost ranite in viiturile din orasul Shiraz... provocate de ploile torentiale care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

