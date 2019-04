Nikkei: Nissan isi reduce productia pe plan mondial cu 15%

Nissan Motor isi va reduce cu 15% productia globala in actualul an fiscal care se va incheia in martie 2020, renuntand la campania agresiva de expansiune promovata de fostul presedinte Carlos Ghosn, a anuntat vineri publicatia nipona Nikkei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aceasta… [citeste mai departe]