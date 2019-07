Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada martie - mai 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale, excluzand bonusurile,…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 4,9% in iunie, la 223.421 unitati, a patra luna de declin consecutiv, a anuntat joi Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. În topul celor mai bine vândute modele, luna trecută…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,3% in mai, in scadere de la 6,4% luna precedenta si 6,9% in perioada similara din 2018, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Crescatorii de animale din tara noastra au exportat anul trecut aproape 1,1 milioane bovine si ovine vii in tari din afara spatiului european. Iordania, Libia si Liban fiind primele trei destinatii pentru animalele romanesti, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,4% in perioada februarie - aprilie 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Numai in aprilie cresterea salariilor a fost de 3,8%, cel mai rapid ritm, incepand din mai 2008, inregistrat intr-o singura luna.Incluzand…

- Un declin "dramatic" al productiei auto si reducerea stocurilor au dus la scaderea activitatii economiei britanice in aprilie, iar incertitudinile privind Brexitul au dus la reducerea cheltuielilor si a investitiilor, transmite BBC. PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0,4% în aprilie,…

- Romanii, italienii si polonezii conduc in topul cererilor pentru rezidenta permanenta depuse in Marea Britanie, pentru perioada dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. Romanii, italienii si polonezii sunt cei mai numerosi solicitanti ai statutului de rezident permanent (‘settled status’) in…