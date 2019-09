Stiri pe aceeasi tema

- Prezent luni seara la B1 TV, Ludovic Orban anunța concedieri la stat. Este vorba de angajații care au intrat in sistemul public , in ultimii doi ani, despre care președintele PNL spune ca nu au nici o treaba cu cariera de funcționar public.Citește și: Rareș Bogdan, replica dura pentru Codrin…

- Șoc total! Este dezastru pentru bugetari: guvernul anunța concedieri masive Șoc total pentru bugetarii dintr-un domeniu cheie. Guvernul anunța concedieri masive și lanseaza acuzații extrem de grave. Este un dezastru generalizat. Angajarile nu s-au facut pe baza de competența ci pe cunoștiințe. Oferta…

- Haos in Guvern, dupa ce proiectul de rectificare bugetara a fost publicat de Ministerul Finantelor Publice, iar una dintre masurile prevazute este reducerea personalului bugetar cu aproape 50 la suta.

- Dupa ce luna aceasta a trimis informatii privind aceasta divizie, conducerea Leoni poarta negocieri neoficiale cu potentialii licitatori. Pregatirile pentru listarea diviziei au fost deocamdata suspendate, din cauza conditiilor de pe piata, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunța concedieri masive in companiile din subordinea sa. Acesta susține ca in ultimii ani numarul posturilor a crescut nejustificat. Razvan Cuc a oferit drept exemplu CNAIR, acolo unde ar fi nu mai puțin de 32 de directori. Acesta mai spune ca “atunci cand li…

- Coca-Cola HBC intentioneaza sa lanseze Costa Coffee in cel putin 10 dintre cele 28 de piete unde este prezenta, incluzand Romania, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Rusia si Elvetia. „Includerea unui brand atat de puternic, asa cum este Costa Coffee, in portofoliul nostru ne va permite sa abordam…

- Airbus a confirmat marti ca livrarile sale au crescut cu 28% in primul semestru din acest an, la 389 de aeronave, astfel incat pentru prima data in ultimii opt ani grupul aeronautic european si-a depasi rivala americana Boeing, transmite Reuters, conform agerpres.ro. La randul sau, Boeing a…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca de marți, ora 10, se fac noi inscrieri pentru obținerea unui voucher in Programul Rabla pentru Electrocasnice. Prin acest program se pot obține vouchere de pana la 400 de lei pentru un televizor, in schimbul altui aparat vechi. In luna mai, ministrul…