Stiri pe aceeasi tema

- Iepure marinat cu masline 1. Se portioneaza carnea de iepure, se spala in apa rece apoi se asaza intr-o craticioara, turnand marinata (se amesteca toate ingredientele) deasupra si se da cateva ore la rece (ideal ar fi de seara pana dimineata). 2. Se scoate carnea de la marinat si se…

- Mod de preparare iepure cu sos de rosii: Se toaca usturoiul, ceapa, prazul, ardei gras; morcovul se taie rondele. Se pune o tigaie mai inalta la foc, se toarna uleiul de masline si se pune treptat usturoiul, se amesteca putin, apoi ceapa, prazul, ardeiul si morcovul. Se lasa la calit…

- Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu a anuntat, vineri ca toate scolile din municipiul Sibiu vor fi inchise in perioada 6 - 10 mai. Cum vacanta de Paste 2019 este programata in perioada 20 aprilie – 5 mai, elevii sibieni vor sta acasa inca 5 zile, pana pe 10 mai. Practic, ei nu vor face scoala in…

- Cum gatești sous-vide? Pentru friptura din carne de miel și legume va trebuie o pulpa de miel, cartofi, morcov, ceapa, usturoi, piper negru macinat și timp pentru a o pregati. Rețeta se face intr-o tehnica noua, mai simpla, sous-vide. Practic, alimentele se gatesc in vid intr-o punga, iar temperatura…

- Un oras scufundat din Argentina a iesit la lumina dupa 30 de ani, pe masura ce apele s-au retras. Ruinele au devenit intre timp un obiectiv turistic. Este vorba despre Epecuen, un oras fantoma situat la 550 de kilometri sud-vest de Buenos Aires, in Argentina, acoperit de apa de peste 30 de ani, usor,…

- Michael Schumacher (50 ani), care se afla de 5 ani in covalescenta in urma accidentului de schi, a fost mutat de familie de la resedinta din Elvetia in insula Mallorca. Chiar inainte de Craciun, Schumacher a fost mutat cu un elicopter de la reședința din Elveția la vila de pe insula Mallorca, scrie…

- Peste 600 de mii de moldoveni, pensionari si beneficiari de alocatii sociale, vor primi de Paste un ajutor unic de 600 de lei.Indemnizatia va fi oferita persoanelor care au un venit lunar mai mic de 2.000 de lei.

- Diana Roman, specialist in Feng Shui si astrologie chineza, ne-a dezvaluit intervale orare in care fiecare zodie poate depune bani la banca, ca sa poata atrage norocul financiar in noul an. Ziua de 4 februarie 2019, interval orar intre: 11- 13, norocos pentru Tigru, Cal, Capra, Caine.…