- Ioan Aurel Pop, Victor Voicu, Bogdan Simionescu si Cristian Hera au intrat in cursa pentru functia de presedinte al Academiei Romane. Lista de candidaturi s-a inchis vineri, iar alegerile vor avea loc pe 5 aprilie, au declarat pentru HotNews.ro reprezentantii biroului de presa. Pana pe 21 martie, candidatii…

- Cercetat pentru furt calificatLa data de 7 martie a.c., ora 8.30, polițiștii au identificat un barbat, de 52 ani, din comuna Suraia, banuit ca in cursul nopții ar fi patruns prin efracție in locuința unui barbat, de 56 ani, din aceeași localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. In urma…

- Barbat din comuna Nereju arestat preventiv pentru talharie Un barbat, de 31 de ani, banuit de comiterea unei infracțiuni de talharie asupra unei femei de 87 de ani, a fost reținut miercuri, 7 martie a.c., de polițiști. Pe numele tanarului instanța a emis mandat de arestare preventiva pentru…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- 13 perchezitii au avut loc miercuri dimineata la Lugoj, Resita si Caransebes. Procurorii au anuntat ca la actiune au participat magistrati din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caras-Severin, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, B.C.C.O. Timisoara,…

- In data de 02.03.2018, in jurul orei 18:45, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de o hunedoreanca despre faptul ca, in timp ce se afla la domiciliul mamei sale, soțul sau, cu care se afla in proces de divorț, a facut scandal, amenintand-o cu acte de violența. In urma sesizarii,…

- Un caz morbid a avut la în cadrul spitalului de psihiatrie din Slatina, unde un infirmier a înjunghiat mortal o asistenta, apoi și-a pus singur capat zilelor.Femeia avea 45 de ani si lucra în spital din anul 2002, în timp ce barbatul, în vârsta…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, acolo unde un infirmier a ucis o asistenta, cu care avea o relație, iar apoi și-a luat și el viața. O crima pasionala, urmata de o sinucidere au avut loc in noaptea…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut o persoana acuzatp de comiterea unor tâlharii.”La data de 28 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, în colaborare cu politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Cluj-Napoca,…

- Expertiza psihiatrica efectuata Magdalenei Serban, femeia acuzata ca ar fi ucis, in luna decembrie 2017, o tanara, impingand-o in fata metroului, arata ca aceasta poate raspunde penal, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. In urma unei expertize care a durat cateva saptamani,…

- "Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie reafirma pozitia exprimata constant, in sensul ca nu exista…

- Politistii din Ocna Mures au identificat si retinut doua persoane din judetul Mures care sunt banuite de comiterea a trei furturi din locuinte. Intregul prejudiciu a fost recuperat si restituit pagubitilor. Cei doi banuiti de furt vor fi prezentati in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale.…

- Actiune pe linie silvicaIn perioada 12-15 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, impreuna cu specialisti din cadrul Garzii Forestiere Focsani au efectuat un control pe linie silvica la un depozit de materiale lemnoase…

- Situația Castelului Huniade este in continuare complicata. Nici macar expertiza comandata de CJ Timiș nu a reușit sa faca lumina acolo și se așteapta completari. Vestea buna ar fi ca o parte din vechiul castel ar putea fi refacuta totuși cu fonduri europene.

- Un tanar din Rodna si un barbat din Tiha Birgaului au fost identificati de politisti ca fiind autorii unor furturi comise in incinta unor societati comerciale. Unul a furat mai multe bunuri, iar celalalt bani. Pe numele celor doi, oamenii legii au deschis dosare penale. Potrivit IPJ BN, la data de…

- Ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au pus in executare doua mandate de aducere din cele 43 dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati in dosarul penal de frauda informatica si fals material…

- Persoanele vizate de ancheta derulata de Directia Generala Anticoruptie si de Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au fost conduse la audieri de catre politisti, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati.

- Un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impuscat in zona capului de iubita sa. Anchetatorii spun ca pistolul s-a descacat in timp ce era manevrat de femeie, ea fiind ranita la mana. Medicii spun…

- Doi tineri din judetul Salaj, suspectati ca au falsificat si pus in circulatie mai multe bancnote de 100 de euro, au fost depistati de politisti, unul fiind retinut, miercuri dimineata, in urma unei actiuni a Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate. Asupra sa s-au descoperit 1.100 de euro,…

- Bogdan Dumitrescu din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt s-a impuscat aseara in cap, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, aceasta din urma fiind impuscata in mana stanga, in incercarea de a-l impiedica pe barbat sa-si ia viata.

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma unor percheziții…

- Realizatorul TVR Radu Andrei Tudor a dat replica pentru „Adevarul“ dupa ce jurnalistul Catalin Tolotan a devoalat faptul ca prezinta „incognito“ buletinele de stiri ale postului Digi FM dupa ce conducerea Televiziunii Romane le-a interzis angajatilor sa mai aiba colaborari externe cu alte trusturi de…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, precum si plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a Politiei Romane, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 47 de perchezitii la membrii unei retele infractionale, care ar fi castigat, ilegal, prin trafic international…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- Referitor la filmarea care circula in spatiul public si in care se pot vedea cateva animale in custi, in curtea Circului Metropolitan Bucuresti, Biroul de presa al Primariei Municipiului Bucuresti este insarcinat sa faca urmatoarele precizari: Animalele filmate sunt tigri siberieni, care au fost nascuti…

- Cosmin Adrian Iordache, fost magistrat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, ramane sef in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Potrivit datelor oficiale, Cosmin Adrian Iordache va conduce Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico financiare, din cadrul Sectiei de combatere…

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui...

- Compartimentului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal si l-au identificat pe C.Robert, de 26 de ani, din Pitesti banuit de savarșirea infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare. …

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta în campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru constructia propriu-zisa…

- În orasul australian Sydney s-a înregistrat, duminica, cea mai mare temperatura din ultimii 79 de ani, termometrele înregistrând 47,3 grade Celsius. Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a…

- Infractorii satmareni au toate motivele sa nu se bucure de venirea noului an dat fiind faptul ca incepand cu luna ianuarie comisarul sef Dinu Urate va prelua conducerea Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Satu Mare. Acesta a promovat recent concusul pentru acest post informeaza…

- Polițiștii Orașului Santana, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului Criminalistic și ai Biroului de Combatere a Criminalitații Organizate, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza localitații…

- Pe langa țigaretele de contrabanda, oamenii legii au mai descoperit peste o mie petarde și cateva pachete de cafea. Țigarile de contrabanda, petardele și pachetele de cafea – in valoare totala de peste 15.000 de lei – urmau sa fie vandute pe raza orașului Santana, atat prin intermediul unor societați…

- Cercetari efectuate de polițiști in cazul incendiului produs in comuna Urechești La data de 28 decembrie, a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești, au acordat sprijin lucratorilor de la ISU Vrancea pentru localizarea și stingerea unui incendiu cu pagube materiale importante,…

- Infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor cercetate de polițiști La data de 28 decembrie a.c., ora 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, in timp de se aflau in serviciul de patrulare pe raza localitații Homocea, au auzit…

- La data de 26 decembrie a.c., ora 01.15, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca la ieșirea din satul Greșu, comuna Tulnici, un autoturism a parasit partea carosabila. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat,…

- Politistii antidrog din Giurgiu au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de droguri, dupa ce au efectuat 12 perchezitii si au ridicat 200 de grame de substante cu efect psihoactiv, iar patru persoane au fost retinute si ulterior arestate preventiv. "La data de 19 decembrie,…

- Perchezitii cu mascații au avut loc miercuri dimineața la Cluj-Napoca, intr-un dosar greu, in care ar fi implicat fostul șef al clinicii de urologie din Cluj, Mihai Lucan, care și-ar fi deschis o clinica particulara. Puțin dupa ora 6, cand afara inca era noapte, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații…

