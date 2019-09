Echipa Spicu Horia, din judetul Constanta, participa la Cupa Satelor la oina

Federatia Romana de Oina, Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, in colaborare cu CS Olteni si Primaria Olteni, organizeaza in perioada 21 22 septembrie, Cupa Satelor, in comuna Olteni, din judetul Teleorman.Competitia… [citeste mai departe]