- Succesul serialului "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor) a facut din Irlanda de Nord, unde mare parte dintre scene au fost filmate, o atractie pentru turisti din toata lumea de la lansarea sa in 2011, potrivit AFP, relateaza News.ro.Citește și: Surpriza pentru Viorica Dancila! Ce mesaj ii…

- Anuntul a fost facut de actor prin intermediul unui clip lansat miercuri. Inainte de a renunta la parul facial, Momoa si-a luat adio de la cele mai celebre personaje ale sale, Khal Drogo, din serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", si Aquaman din pelicula omonima. El a mai afirmat ca cel mai…

- Catalogata drept evenimentul de televiziune al anului, lansarea sezonului 8 din „Game of Thrones” a avut loc ieri, 14 aprilie, ultima poveste a stagiunii. Ultima serie a celui mai scump, premiat și piratat serial...

- Dupa opt ani in care fiecare episod al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a fost deschis cu aceeasi serie de imagini cu schimbari minime, in functie de locul actiunii in fragmentul respectiv, producatorii par sa fi schimbat tehnica de abordare a genericului. De altfel, genericul original,…

- Game of Thrones a revenit luni dimineața cu primul episod din sezonul 8. Nu știm sigur daca George R.R. Martin s-a inspirat din Liga 1, dar personajele sale seamana izbitor cu numele importante din fotbalul romanesc. Tywin Lannister - Gigi Becali Unul dintre cei mai bogați și cei mai influenți oameni.…

- Dupa ce treci prin aventuri trepidante, într-o lume a luptelor pentru putere, tradari de familie, sau confruntari sângeroase cu temutii White Walkers, viata oricui se poate schimba. Mai ales în lumea magica si medievala a celebrului serial "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor)…

- Printr-un anunț oficial, cei de la HBO au confirmat ca ultimul sezon al indragitului serial Urzeala Tronurilor se va incheia de fapt cu un documentar. Lung metrajul cu pricina va ajunge la TV in saptamana de dupa ultimul episod al sezonului opt.