Cei mai importanți pași în planificarea nunții Nunta este evenimentul pentru a carui pregatire ne dedicam o perioada de timp semnificativa cea mai mare parte dintre noi. Este, de departe, unul dintre cele mai speciale evenimente la care avem ocazia sa luam parte și chiar sa avem rolul pincipal. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stresul cu pregatirea nunții și-a pus amprenta asupra fostei prezentatoare de televiziune Adelina Pastrițu. Aceasta a marturisit ca a slabit. De la 53 de kilograme, Adelina pestrițu a ajuns la 49. Ea a afirmat, intr-o postare pe care a facut-o in mediul online ca a scazut in greutate din cauza agitației…

- Brigitte Sfat are un voal lung și o diadema impresionanta la nunta sa de azi cu Florin pastrama, cel care ii este cel de-al patrulea soț. In ziua in care are loc cununia religioasa, Brigitte Sfat a mers a la un salon de infrumusețare pentru a se coafa și pentru a-și aranja voalul. Bruneta și-a prins…

- Pregatirile pentru nunta arata de multe ori ca un adevarat maraton, iar cand te apropii de finish, mai ca te-ai aseza confortabil pe canapea sa-ti tragi putin sufletul. Lucrurile nu trebuie sa fie deloc asa. Nunta este pur si simplu bucurie, daca alegi sa incredintezi specialistilor lucurile care consuma…

- Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali, a fost condamnat penal pentru contrafacere de marfuri, cu cateva luni inaintea nunții cu Teodora Becali. Nunta dintre „Prințișorul Dobroeștiului, cum este supranumit Mihai Theodor Mincu, și Teodora Becali este programata pentru luna octombrie a acestui…

- Din fericire, organizarea online a nuntii se poate face cu ajutorul platformei FunPlan.ro unde se gasesc informatii despre furnizori, costuri, date disponibile, servicii etc. Va invitam sa aflati cateva informatii despre cum sa va organizati online nunta fara prea mari batai de cap. Alegerea furnizorilor,…

- Nunta este pentru majoritatea oamenilor cea mai fericita zi din viața lor. Mulți viseaza la aceasta zi inca de mici, iar pentru alții, amintirea acestui eveniment special le ramane in memorie pana la sfarșit. E normal sa iți dorești ca totul sa iasa perfect, dar acesta nu este neaparat cel mai ușor…