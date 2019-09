Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precedent petrecuta intr-un spital in care o femeie de peste 70 de ani a devenit mama. Problemele au aparut la cateva minute dupa naștere, insa nu pentru mama, ci pentru tata.

- Erramatti Mangayamma, o femeie in varsta de 73 de ani din India, din statul Andhra Pradesh, a nascut gemeni. Se crede ca ea a devenit acum cea mai batrana femeie din lume care a nascut, a notat cnn.com. Erramatti Mangayamma a ramas insarcinata dupa ce a fost fertilizata in vitro. Ea și soțul ei, raja…

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul noptii de marti spre miercuri, la Spitalul Judetean din Focsani, la putin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operatie de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfasurare. Incidentul s-a produs in noaptea de marti spre…

- Un soț dat disparut a fost gasit pe aplicația Tik-Tok din India, dupa trei ani de zile. Barbatul a fost dat disparut și nu a fost gasit pana in momentul in care a aparut intr-un videoclip postat pe aplicație.