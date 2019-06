Cehia: Cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii 30 de ani Circa 250.000 de manifestanti au cerut duminica, la Praga, demisia premierului Cehiei, Andrej Babis; cifrele comunicate de organizatorii protestelor nu au putut fi verificate independent, dar Reuters si DPA consemneaza ca a fost cel mai mare protest antiguvernamental al cehilor din ultimii 30 de ani, dupa asa-numita Revolutie de Catifea care a dus la caderea regimului comunist din fosta Cehoslovacie, in 1989.



Protestele impotriva lui Babis continua de cateva saptamani, in contextul anchetelor privind presupusele fraude si conflicte de interese in care este implicat premierul miliardar.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ceh Andrej Babis si-a intensificat miercuri criticile impotriva auditului realizat de Comisia Europeana cu privire la posibilul sau conflict de interese, numindu-i pe auditori 'incompetenti' si solicitand o intalnire cu seful executivului comunitar, transmite Reuters. Reactia…

- Demonstratie de amploare la Praga, unde zeci de mii de protestatari au cerut demisia premierului Andrej Babis. Acesta este acuzat de conflict de interese si fraude cu bani proveniti din fonduri europene.

- Premierul ceh Andrej Babis a replicat marti la un proiect de raport al Comisiei Europene, in care este acuzat de conflict de interese, sustinand in parlamentul de la Praga ca este vorba de un atac impotriva tarii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Multimiliardarul Babis se confrunta in…

- Multimiliardarul Babis, care conduce partidul populist ANO, a declarat agentiei CTK, preluata de DPA, ca nu crede ca se va ajunge la vot.Marti seara, la Praga este programata o noua manifestatie impotriva prim-ministrului; organizatorii se asteapta sa participe aproximativ 100.000 de persoane.…

- Mii de cehi au manifestat din nou luni la Praga impotriva noului ministru controversat al justitiei care, in opinia lor, ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene, relateaza AFP.…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a investit-o marti pe Marie Benesova in postul de ministru al justitiei, desi continua manifestatiile impotriva acestei numiri despre care opozitia considera ca ameninta independenta justitiei si ar fi un ajutor pentru premierul Andrej Babis, investigat intr-un dosar de…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…