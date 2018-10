Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului CEDO a respins marti apelurile formulate de Lituania si Romania impotriva condamnarilor pronuntate de instanta europeana in mai cu privire la participarea lor in programul inchisoarilor secrete CIA, relateaza AFP.Curtea s a pronuntat in favoarea celor doi detinuti…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat deja dreptate unui numar de doi prizonieri de la Guantanamo, Abd al-Rahim al-Nashiri (contra Romaniei) si Abu Zubaydah (contra Lituaniei), care afirmau ca au fost detinuti in secret in aceste tari intre 2004 si 2006 si ca au fost supusi la diverse forme…

- Gabi și Andreea au parasit „Insula Iubirii” dupa doar 72 de ore, iar motivul pentru care s-a ajuns la aceasta decizie este cu adevarat neașteptat. Gabi a dezvaluit ca de 10 ani sufera de depresie și ca a venit la „Insula Iubirii” „ca sa se schimbe”, iar gestul necugetat de a intra in mare dupa ce a…

- Nunta Andreei cu ispita George a avut un alt scop decat cel al distractiei. Dorinta Andreei de a face o nunta cu una dintre ispite a scos la iveala cateva detalii uimitoare despre ea si despre viata de dinaintea experientei din Thailanda.

- Mai multi indivizi inarmati au atacat un centru al serviciului de informatii din Afganistan. Hashmat Stanekzai, purtatorul de cuvant al Politiei de la Kabul, a declarat ca atacatorii folosesc diverse tipuri de arme, intre care si lansatoare de grenade antitanc. Agresorii s-au baricadat…

- Barbati inarmati au lansat joi un atac vizand un centru de antrenament al serviciilor de informatii, la Kabul, in timp ce familii si prieteni ingropau zeci de victime ale unui atentat sinucigas comis miercuri in capitala afgana, relateaza AFP, preluata de news.ro.Asaltul de joi, care nu a…

- Forțele Aeriene Romane, Ministerul Afacerilor Interne și SRI se pregatesc, miercuri și joi, pentru Ziua Aviației, care va fi sarbatorita vineri, 20 iulie. Astfel, miercuri și joi vor avea loc zboruri de antrenament deasupra Bucureștiului, informeaza Mediafax.„Aparate de zbor din dotarea Forțelor…