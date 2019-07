Ceartă între Washington şi Londra: Donald Trump o atacă pe Theresa May La Londra, Guvernul cauta vinovatul sau vinovatii care au permis publicarea de catre Mail on Sunday a unor rapoarte confidentiale transmise de catre Kim Darroch, ambasadorul britanic la Washington, in care il cataloga pe locatarul Casei Albe drept ”instabil” si ”incompetent”.



Vizibil furios din cauza sustinerii lui May a lui Darroch, miliardarul republican a luat-o pe conducatoarea brtanica drept tinta, exprimandu-si in mod deschis - si prea putin diplomatic - bucuria fata de viitoarea plecare a acesteia, potrivit news.ro.



”Sunt foarte critic fata de felul in care Regatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

