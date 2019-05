Cea mai slabă prezență la vot vine din partea tinerilor Cea mai slaba prezența la vot vine din partea tinerilor. Pana la ora 16:00, au votat aproximativ 20.000 de tineri cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani, pentru alegerile europarlamentare. De altfel, cei mai mulți dintre ei sunt barbați. In total, pentru europarlamentare au votat aproximativ 5.770.000 de persoane, adica 31,42% din totalul celor cu drept de vot. In ceea ce privește votul pentru referendum, participarea este asemanatoare, aproximativ 19.500 de persoane s-au prezentat la urne. Și in acest caz, cele mai multe voturi vin din partea barbaților. In total au votat peste 4.800.000… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

