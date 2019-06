Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunțat, recent, ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunțat, recent, ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anuntat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. „Salut decizia Consiliului Federal din Elvetia de a acorda libera circulatie cetatenilor romani de la 1 iunie 2019. Inceteaza astfel clauza…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunșat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. "Salut decizia Consiliului Federal din Elveţia de a acorda libera circulaţie cetăţenilor români de la 1 iunie…

- „Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia de astazi, 15 mai 2019, a Consiliului Federal al Confederatiei Elvetiene, care acorda libera circulatie in Elvetia cetatenilor romani incepand cu data de 1 iunie 2019. Executivul de la Berna a aprobat modificarea Ordonantei privind libera circulatie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis a insistat pe langa liderii europeni, in cadrul summitului de la Sibiu pentru a obține o noua sancțiune pentru Romania din partea Comisiei Europene. Dragnea considera ca prin aceasta strategie Iohannis iși pregatea terenul pentru…

- Șeful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a declarat vineri, la o dezbatere pe tema alegerilor europarlamentare, ca statul de drept este un subiect „fierbinte” și ca CE este obligata sa apere statul de drept prin toate instrumentele pe care le are la indemana, inclusiv Articolul…

- Comisia Europeana discuta miercuri in premiera situația statului de drept in Romania. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al CE și vine in contextul in care social democrații de la București pun presiuni asupra Guvernului sa adopte OUG pentru modificarea Codurilor penale. „Comisia Europeana…