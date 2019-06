​CE Under 21: Franța, victorie în fața Angliei (2-1) printr-un autogol venit în minutul 95 ​Franța a debutat cu o victorie la CE Under 21: succesc cu 2-1 în fața Angliei, într-o disputa care a facut parte din grupa în care se afla și România.

Pentru Anglia a marcat Foden '54, iar pentru Franta au înscris Ikone '89 si Wan-Bissaka '90+5, autogol.

Englezii au jucat în inferioritate numerica începând din minutul 63, atunci când Choudhury a fost eliminat direct dupa consultarea VAR-ului.



Francezii și-au permis luxul de a ratat doua lovituri de la 11 metri prin Dembele (25) si Aouar (66).

