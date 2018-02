Ce spune Aeroportul International Timisoara despre retragerea Ryanair Ryanair a anunțat ca din 26 martie va inchide baza de la Timișoara, ceea ce insemana ca va retrage cinci curse aeriene. Mai exact, este vorba despre cursele catre și dinspre Bruxelles, Berlin, Dusseldorf, Frankfurt si Londra. Vor ramane doar zborurile operaționale din/spre Timișoara pe rutele București și Milano. „Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de […] The post Ce spune Aeroportul International Timisoara despre retragerea Ryanair appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

- Reprezentantii Aeroportului Timisoara spun, intr-un comunicat de presa, ca decizia Ryanair de a renunta la cinci rute de pe terminalul din Transilvania este o decizie „strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare si/sau de tarifele mici…

- Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de decizia companiei aeriene Ryanair de a retrage din 26.03.2018, mai multe curse operate de la și spre Timișoara. Menționam ca aceasta decizie este una strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare și/sau…

- Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de decizia companiei aeriene Ryanair de a retrage din 26.03.2018, mai multe curse operate de la și spre Timișoara. Menționam ca aceasta decizie este una strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare și/sau…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Mare, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea este…

- „Regretam ca regiunea de vest a Romaniei nu a reușit sa fie suficient de atractiva pentru potențialii turiști straini, iar destinații precum Berlin sau Dusseldorf de exemplu, sa nu fie destinații de interes pentru locuitorii din Banat. Administrația aeroportului a pus la dispoziția operatorului…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat joi ca va inchide baza sa din Timisoara, cu o aeronava alocata, incepand cu 25 martie.”Doua rute catre Milano si Bucuresti din/catre Timisoara vor continua sa fie operate cu aeronave alocate altor baze pe durata programului…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Doua curse din Timisoara spre Milano si Bucuresti vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toti clientii vor fi notificati prin email si SMS, si vor fi consiliati cu privire la optiunile pe care le au, returnarea banior sau un…

- Ryanair va inchide din 25 martie baza de la Timișoara și va retrage avionul alocat. Vor ramane doar zborurile din/spre Timișoara pe rutele București și Milano. Clienții afectați de aceasta decizie vor fi contactați și vor avea alternative: returnarea banilor sau rerutarea pe alte zboruri operațional.…

- Ryanair a anunțat ca iși va inchide baza de la Timișoara incepand cu data de 25 martie. Cele doua rute, spre Milano și București vor continua sa fie operate in continuare. Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anunțat ca incepand cu data de 25 martie iși va inchide baza de la Timișoara.…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, joi. ca iți va inchide birourile din Timișoara incepand cu 25 martie. Doua curse din Timișoara spre Milano și București vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toți clienții vor fi notificați…

- Operatorul aerian Ryanair a anuntat ca va inchide baza de la Timisoara incepand cu 25 martie anul acesta din cauza performantelor comerciale slabe. Doua rute catre Milano si Bucuresti din si catre Timisoara vor continua sa functioneze pe timul verii acestui an.

