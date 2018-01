Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, l-a prezentat la rubrica Smiley News, la Neatza, un nou clip amuzant. Insa, de acaeasta data, avut onoarea sa aduca mai aproape de ochii si urechile clubberilor o tanata speranta a muzicii.

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Prima ediție a MOJO Wedding Expo se va desfașura in zona cupolei centrului comercial, in perioada 26-28 ianuarie. „De ce MOJO? MOJO inseamna sa te simți confortabil in pielea ta, sa te bucuri de viața. Inseamna magie, culoare, emoție, fericire și mai ales stil! Așa cum trebuie sa fie…

- Carl Jung, un psihoterapeut care si-a dedicat activitatea studierii arhetipurilor si subconstientului colectiv, a concluzionat ca prin vise deschidem poarta care desparte constientul de lumea spiritelor. De asemenea, un studiu realizat in Kyoto, Japonia, a scos la iveala faptul ca oamenii urmaresc…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Dupa ce si-a facut operatia de micsorare de stomac, Nicoleta Voica are un stil de viata sanatos. Vedeta a marturisit ca are un regim de viata strict si face sport zi de zi. Totodata, cantareata de muzica populara a mai spus ca mai vrea sa slabeasca cinci kilograme. Nicoleta Voica a scos din alimentatia…

- Faptul ca PSD a abandonat doi premieri in numai un an este cu siguranța o situație excepționala. Inseamna asta ca vom avea politice excepționale in continuare? Va putea Klaus Iohannis sa ia masuri tipice mai degraba fostului Președinte Basescu? Va vrea PSD sa re-editeze suspendarea din 2012?PSD…

- Sobolanul reprezinta o varietate de lucruri din viata reala, totul depinzand de scenariul visului. Fiecare situatie este insotita de o emotie care iti ofera un indiciu care te ajuta sa o interpretezi in mod corespunzator. Ce inseamna cand visezi sobolani. Determinarea intelesului visului nu…

- Celebrul numerolog Mihai Voropchievici a dezvaluit faptul ca liniile din palma nu mint niciodata și sunt capabile sa iți dezvaluie viitorul! Ai curaj sa afli ce te așteapta in funcție de zodie?

- De regula, cand visezi animale, acestea dezvaluie sentimentele primare, comportamente si reactii. Sunt vise despre instincte pe care de cele mai multe ori le reprimi sau le subestimezi, iar sinele superior iti da semne ca vrea sa fie bagat in seama. Atunci cand visezi caini, ei ilustreaza…

- Personalitatea galbena se refera la o persoana vesela, care se bucura de viata, care este foarte vocala. Acesti oameni se considera fericiti si norocosi, iau viata ca pe o petrecere continua si nu iau lucrurile prea in serios. Daca au o problema, cer ajutor prietenilor sau apeleaza la bautura. Oamenii…

- ”Așteapta-te la ce e mai bun; transforma problemele in oportunitați; nu te mulțumi cu starea actuala. Concentreaza-te asupra locului in care vrei sa ajungi, nu asupra starii din care pleci. Și, cel mai important, alege sa fii fericit știind ca aceasta este o atitudine, un obicei care se dobandește…

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Așadar, inainte de a lua numele soțului, adica Grecu, așa cum a chemat-o 20 de ani, pe jurnalista o chema Iosifescu, adica numele de fata. Amintim ca miercuri seara, la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea, Dana Grecu a precizat ca a avut parte de o schimbare importanta in viața. "Daca…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…

- Ce animal ai vazut prima data? In imaginea articolului sunt suprapuse 4 animale. Primul pe care il observi dezvaluie cateva lucruri despre persoana ta. Daca ai vazut prima data FLUTURELE… Inseamna ca ești o persoana cu mult bun simț, aplecata spre tot ce inseamna arta și rafinament.…

- Anul 2018 – Speranța pentru dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – Fii eroul din umbra! Dezvoltarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice le-ar putea crește șansele de reușita cu 50%. La fiecare 3 minute, in lume,…

- Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita mobilitatea transnaționala, prin intermediul Cardului European pentru Dizabilitate acordat persoanelor cu dizabilitați, precum și recunoașterea beneficiilor din Romania pentru persoanele cu dizabilitați din alte țari membre UE participante…

- Dincolo de propriii sai ani, Majestatea Sa, Regele MIHAI inseamna (la prezentul coninuu) ISTORIE. Dincolo de copilarie, adolescența, exil, maturitate, senectute, REGELE MIHAI inseamna, pur și simplu ISTORIE. Read More...

- Victor Piturca, fostul selectioner si apropiat al lui Becali, a dezvaluit ca, la finalul lunii noiembrie, Nicolae Dica a fost aproape sa fie demis de la FCSB. Victoriile obtinute ulterior l-au salvat, insa Piturca avertizeaza ca, in continuare - in cazul in care echipa merge prost - Dica e in pericol.…

- Andreea Berecleanu este absolut socata de crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Strista nu intelege de ce nimeni nu a ajutat-o pe Alina Ciucu, tanara pe care Magdalena Serban a impins-o pe sinele de mtrou, desi au vazut-o ca a incercat cu disperare sa se urce inapoi pe peron. Berecleanu crede…

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Proclamația Custodelui Coroanei romane, Margareta, catre țara Fiica cea mai mare a Regelui Mihai, Principesa Margareta, care a fost desemnata de tatal ei Custode al Coroanei României, a rostit cu putin timp în urma o proclamatie în care elogiaza personalitatea fostului suveran.…

- Stilul de viata sanatos inseamna un cost de trai ridicat. Mancarea proaspata este mai scumpa decat cea inghetata, vizitele la sala de fitness sunt costisitoare iar drumurile foarte dese la supermarket te determina sa cheltui mai mult decat ti-ai dori. Totusi, atunci cand vrei sa economisesti…

- Consilierul municipal Roxana Wring a anunțat ca reprezentanții USR nu au participat la ședința de indata a Consiliului General al Capitalei, convocata cu doar doua ore inaintea inceperii, deoarece in acest interval este imposibila studierea a sute de pagini de documentație și luarea unei decizii…

- Cuzin Toma (40 de ani) nu mai crede in speranta. De fapt, prima dezamagire din viata lui a fost cauzata de dorinta de a avea speranta. Crede, in schimb, in munca si in ambitie. Asa a ajuns actor. Nu pentru ca si-a dorit, ci pentru ca s-a incapatanat sa le dovedeasca altora ca in viata poti sa faci orice,…

- Cuzin Toma (40 de ani) nu mai crede in speranta. De fapt, prima dezamagire din viata lui a fost cauzata de dorinta de a avea speranta. Crede, in schimb, in munca si in ambitie. Asa a ajuns actor. Nu pentru ca si-a dorit, ci pentru ca s-a incapatanat sa le dovedeasca altora ca in viata poti sa faci orice,…

- Ziua de 30 noiembrie este marcata in calendarul creștin-ortodox drept una dintre cele mai importante sarbatori. Este ziua in care il sarbatorim pe Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei și Apostolul care a raspandit creștinismul pe teritoriul țarii noastre. Pe langa cadoul pe care il oferim celor care…

- Consilierul personal al primarului Kovacs incepe sa stearga articole de pe blogul lui personal pe care posteaza si in perioada de timp dintre orele 8 si 16,00. https://anziksz.com/2016/11/25/milyen-a-jo-szekely-erdelyi-a-karolyban-elo-xenofobok-szemeben/ Inseamna ca a realizat ca nu este potrivit a…

- 1. Te consoleaza atunci cand ești trista. Daca soțul tau prefera fericirea ta in defavoarea fericirii lui, este cel mai bun soț. In mod normal, barbaților nu prea le pasa de acest lucru, insa daca pentru soțul tau este important acest lucru, inseamna ca te iubește sincer și va face tot ce-i sta in…

- Ce inseamna cand visezi despartire? Starea pe care ne-o induce un vis se poate mentine pe parcursul a cateva ore dupa ce ne-am trezit, iar daca visul a fost unul agitat, efectele neplacute se fac simtite imediat.A

- Personalitatea unei persoane poate fi descifrata dupa anumite aspecte… fizice. Ce ați zice daca și viitorul poate fi prezis prin simpla observare a încheieturilor de la mâini?Ai 3 linii la încheietura? Trebuie sa știi asta!

- Marcel Toader trece, in aceasta perioada, prin momente cat se poate de dificile. Aflat in mijlocul unui proces de divorț care pare sa fie cu mult, mult mai chinuitor decat iși putea imagina careva, Marcel iși face totuși timp pentru fiul sau.

- Situat in centrul orasului, Hotel Sheraton ofera acces la o gama diversificata de servicii astfel incat cea mai importanta zi din viata cuplului sa fie sarbatorita la cel mai inalt nivel printr-o experienta de neuitat. Fie ca vorbim de un eveniment mare, fastuos sau o petrecere intima, eleganta,…

- De regula cutremurul simbolizeaza o destabilizare majora in viata unei persoane. Poate avea legatura cu teama de a pierde pe cineva drag sau cu o nesiguranta legata de pozitia ocupata la locul de munca. Un vis in care apare un cutremur te poate avertiza cu privire la anumite schimbari bruste…

- Aproape tuturor ni s-a intamplat sa visam la un moment dat ca ne cad sau ni se sparg dintii. Cum poate fi interpretat acest lucru?Daca fetele tinere viseaza ca isi pierd dintii, este semn ca vor avea probleme in relatiile cu cei din jur.

- Rezultatele obtinute de candidatul ALDE in alegerile partiale pentru functia de primar al municipiului Deva, 2,63% din optiunile electoratului si 565 de voturi, au fost catalogate, luni, ca "mizerabile" de catre presedintele filialei judetene ALDE Hunedoara, Mircea Molot, acesta apreciind ca vinovati…

- Colectia WOW de genti Hermes Birkin a lui Kylie Jenner Nu mai este de mirare pentru nimeni ca, la fel ca si surorile sale, Kylie Jenner se bucura de un stil de viata la care multi viseaza. Are suficient de multi bani pentru a-si cumpara orice. In timp ce multi dintre noi doar viseaza ca, la un moment…

- Șoarecii dezvaluie informații despre prieteni falși și dușmani sau anunța pagube și nenorociri. Potrivit tonica.ro, daca visezi șoareci in casa, inseamna ca rudele sau prietenii apropiați te vorbesc pe la spate și uneltesc impotriva ta. Șoarecele in casa din vis anunța și pagube materiale.…

- Sunt momente critice la resedinta Regelui Mihai din Elvetia. Majestatea Sa Regele este în stare grava. „Este destul de trist si îngrijorator pentru ca Majestatea Sa este într-o stare de sanatate precara de doi, trei ani. Însa, am înteles ca sunt ultimele…

- Visele nu pot sa prezica viitorul, insa ne pot ajuta sa ințelegem ce anume ne dorim in subconștient, scrie realitatea.net.Un vis despe moarte, mai ales daca este vorba despre a noastra, poate fi alarmant. Cu toate acestea, ințelesul nu este neaparat negativ.

- Visele au explicatii multiple, asa ca si cele despre care nu iti poti inchipui ca au vreo legatura cu subconstientul tau sau cu intamplarile prin care treci zi de zi au, de fapt, o semnificatie. Astazi, vom vorbi despre visele in care ti se arata o mireasa. Probabil ca ai auzit diverse variante in acest…

- Visele in care iți cad dinții sunt printre cele mai intalnite de-a lungul vieții. De obicei, in acestea, dinții cad fie in palme, fie de la o simpla atingere ori se intampla sa visezi ca ți se stramba dinții.