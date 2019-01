Stiri pe aceeasi tema

- Vești alarmante dinspre Ministerul Sanatații. Ministrul de resort, Sorina Pintea, a declarat ca saptamana viitoare va fi declarata oficial epidemia de gripa in Romania. Cu toate acestea, școlile nu vor fi inchise. ”Marți sau miercuri probabil ca vom declara oficial epidemia de gripa in Romania”, a declarat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei. In privinta inchiderii…

- Toate scolile din Romania vor fi inchise maine din cauza gripei. Decizia a fost luata de Ministerul Sanatatii si cel al Educatiei de la Bucuresti, dupa ce 34 de romani au fost ucisi de virus, iar numarul celor care au facut infectii respiratorii acute a crescut in ultima

- Intrebata, intr-o emisiune de la Digi24, ce ar trebui sa faca elevii din școlile in care nu exista sapun la baie, unele aflate chiar in centrul Bucureștiului, Ecaterina Andronescu a dat un raspuns halucinant. „Sa plece de acasa cu șervețele umede. Șervețelul este un element extrem de important și…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, vineri, ca Romania este in pragul unei epidemii de gripa, subliniind ca numarul cazurilor de gripa a depasit, saptamana trecuta, numarul cazurilor estimate si a fost declarata saptamana epidemica. “Suntem in pragul unei epidemii de gripa, avand in vedere ca…

- De maine incepe școala, iar Ministerul Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește gripa, virozele și pneumoniile. Aceste cazuri s-ar putea inmulți din 14 ianuarie, o data cu revenirea copiilor la școala. Ministrul Sanatații Sorina Pintea a declarat ca in Romania nu este epidemie de gripa,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca a semnat ordinul prin care se vor declansa controale privind infectiile nosocomiale in toate maternitatile din tara. "Incepand cu 15 ianuarie, directiile de sanatate publice incep controalele atat in maternitatile publice, cat si din…

- Elevii si profesorii din Romania vor avea o noua Lege a Educatiei care va fi gata pana in iunie 2019. Anuntul a fost facut de ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, la o dezbatere organizata la Palatul Parlamentului.