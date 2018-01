Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a plecat la finalul anului trecut la FRF pentru a ocupa funcția de manager sportiv, insa pana atunci acesta a incercat sa caute cumparator pentru clubul Dinamo unde ocupa aceeași funcție. "Briliantul" a incercat sa-l convinga pe omul de afaceri roman, Simon Maurer, sa ia clubul din Ștefan…

- Trei dintre cele mai importante formatii ale Ligii I s-au reunit dupa vacanta. 2018 nu pare sa fi adus insa nimic nou in „Stefan cel Mare“, unde saracia face ravagii in continuare. Patronul FCSB e si el neschimbat, in timp ce la Cluj se vede o strategie bine pusa la punct.

- Adam Nemec e dorit de Gigi Becali la FCSB, insa președintele lui Dinamo, Alexandru David, spune ca atacantul de 32 de ani va pleca din Ștefan cel Mare doar pentru 10 milioane de euro. "Patronul de la FCSB aduce vorba de Nemec in fiecare saptamana de cand a intrat Nemec in ultimele sase luni de contract.…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, Ionuț Negoița a ironizat ideea ca Ciprian Marica sa preia Dinamo, iar fostul atacant a ținut sa-i ofere o replica. Deși nu ia in calcul sa preia Dinamo, Marica susține ca nici Ionuț Negoița nu a calculat suficient de bine decizia de…

- Gigi Becali are concurenta serioasa. Nicolae Badea, rivalul milionar de la Dinamo, si-a cumparat un Maybach S500, in valoare de 200.000 de euro, bolid identic cu cel pe care il conduce patronul FCSB-ului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu noua bijuterie…

- Clubul din Ștefan cel Mare era pe vremuri un El Dorado pentru fotbaliști, antrenori și conducatori, dar a devenit acum un simplu club caruia i se intoarce constant spatele. Pe vremuri exista vorba "Dinamo nu se refuza indiferent de situație", dar acele timpuri au trecut. Odata cu venirea lui Ionuț Negoița…

- Transferul lui Cristian Ganea la Athletic Bilbao ar fi picat. Cotidianul basc El Correo i-a dedicat un amplu articol campionului Romaniei cu Viitorul, printre randurile caruia se regaseste si motivul pentru care gruparea de pe San Mames ar fi renuntat la aducerea internationalului roman. …

- Patronul lui Dinamo, cel care cauta cumparator pentru clubul din "Stefan cel Mare", pe care l-a scos pe "taraba" pentru suma de 4 miliaone de euro, a fost, miercuri, la Parchetul București, pentru a fi audiat de procurori pentru în cazul

- Dinamo e in revenire de forma, iar Vasile Miriuta si-a facut lista cu dorinte, pe care i-a inmanat-o deja lui Ionut Negoita. Din pacate pentru alb-rosii, strategia va fi aceeasi, anume aducerea de fotbalisti liberi de contract, dar valorosi, in teorie. Intr-o interventie la ProSport LIVE,…

- Un accident s-a produs, vineri seara pe bulevardul Ștefan cel Mare din București dupa ce o mașina de teren a intrat in refugiul de tramvai. Circulația tramvaielor spre Piața Victoriei este blocata. Mai multe tramvaie sunt blocate pe linie și nu pot inainta din cauza bolidului marca BMW care a ramas…

- Flavius Stoican a auzit declaratiile lui Ionut Cioinac si a declarat ca va actiona impotriva elevului sau. La finalul partidei din "Stefan cel Mare", fundasul moldovenilor a spus ca Sebastian Coltescu nu ar mai trebui delegat la partidele din Liga 1 dupa ce a avut tentativa de suicid. CSM…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a analizat, joi, FC Dinamo, scotand in evidenta greselile comisie, in opinia sa, de actionarul majoritar al clubului rival, Ionut Negoita, pentru ca nu s-a implicat la echipa. "Ce vreti? Sa fiu discret? Nu, tata, nu sunt discret, ca daca sunt discret se alege praful, ca…

- Ape tulburi la Dinamo! Fotbalistii au baut in hotel, la Piatra Neamt, inaintea meciului de Cupa, apoi Negoita a anuntat ca vinde clubul si, ultima bomba, 0-2 cu CFR, iar lui Miriuta i se arata usa din ”Groapa”. Doar ca totul s-a sucit cu 180 de grade, la o discutie patron-antrenor: Vasile Miriuta are…

- Gigi Becali a dezvaluit in aceasta seara ca a negociat timp de doua saptamani cu Dan Nistor, pe care a incercat sa-l ia de la CFR Cluj. Patronul FCSB-ului a dat toate detaliile acestei mutari, care in cele din urma nu s-a mai realizat. "Am vrut sa-l iau și eu pe Nistor de la CFR Cluj. Am negociat cu…

- Nati Meir n-a reusit sa ia Steaua de la Gigi Becali si spune ca il suna pe Ionut Negoita pentru Dinamo. Meir a fost condamnat de mai multe ori pt inselaciune in Romania. A iesit anul trecut din inchisoare, iar acum se afla in Israel. El spune ca mai are cativa oameni de afaceri interesati acolo de…

- Cu ce se mai lauda Gigi Becali. ”Eram olimpic a matematica. Imi dadea 10 doar mie”. La postul Pro X, patronul FCSB: ”Era o profesoara de matematica și imi dadea 10 doar mie. Dadea probleme suplimentare pentru nota 10 și doar eu le faceam. Bine, nu aveam media 10, dar aveam note de 10. Eram olimpic la…

- Claudiu Vaișcovici, fostul jucator al lui Dinamo, a criticat in termeni duri transferurile facute de "caini" in vara și nu ezita sa-l critice din nou pe finanțatorul Ionuț Negoița. "Am dat trei mijlocași buni, Palici, Busuladzici și Nistor, și l-am adus pe «Mesia» cu numarul 10 (n.r - Juan Albin)…

- Ionut Negoita a anuntat ca vrea sa vânda clubul Dinamo cu suma de 4 milioane de euro, iar Gigi Becali s-a implicat imediat în acest caz. Patronul FCSB a cautat un nou investitor pentru "câini".

- Formatia din „Stefan cel Mare“ a ajuns de nivelul gruparilor care isi propun evitarea retrogradarii. In ciuda acestei situatii rusinoase, Steliano Filip si colegii sai castiga mai bine decat medicii si profesorii.

- A declarat in repetate randuri ca echipa lui de suflet este Dinamo si ca, daca nu a jucat acolo, macar va reusi s-o antreneze. S-a intamplat mai repede decat credea, printr-un concurs de imprejurari care l-au propulsat in ”Stefan cel Mare”. Vasile Miriuta a semnat cu Dinamo in septembrie, dupa ce a…

- Finanțatorul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a anunțat ca renunța la echipa in speranța ca suporterii nu-l vor mai injura, urmand ca acesta sa revina in prim-plan dupa ce apele se liniștesc Ionuț Negoița a detonat bomba in urma cu cateva zile, cand a anunțat public ca nu mai susține financiar Dinamo. ...

- Ionut Negoita s-a saturat de Dinamo! Nu e prima oara cand spune ca vinde echipa din ”Stefan cel Mare”, dar acum este hotarat si nimic nu pare ca-l mai poate face sa se razgandeasca. Scandalurile pe care le-a avut cu fanii, in decursul celor aproape cinci ani de cand a preluat echipa, si-au spus cuvantul.…

- Vladimir Cohn, fost conducator la Dinamo, a vorbit despre actuala situația a echipei roș-albe și a spus ca Ionuț Negoița a facut doua mari greșeli de-a lungul celor 5 ani ca șef la echipa alb-roșie. "E o situație delicata. Greșeala a inceput cand Negoița a hotarat sa se desparta de Mircea Rednic. Incepuse…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre retragerea lui Ionuț Negoița de la Dinamo și lauda depusa de finanțator in "Ștefan cel Mare". "E o retragere anuntata. Sunt convins ca daca Negoița gasește cumparator o sa dea clubul. Nu-l da scump deloc. Dar daca nu se retrage, sunt convins…

- In plin scandal intern in Ștefan cel Mare, Vasile Miriuța, antrenor lui Dinamo, vrea sa le dea peste nas celor de la CFR Cluj, care-i oferisera in vara sa antreneze in Liga a 3-a. Dinamo e in pragul colapsului, jucatorii se pilesc in cantonament, Ionuț Negoița vrea sa vanda tot ce se poate, dorind sa…

- Ciprian Marica, fost atacant la Dinamo, marturisește ca nu a crezut niciodata in proiectul lui Ionuț Negoița din "Ștefan cel Mare" și exclude varianta ca echipa alb-roșie sa lupte pentru titlu in acest sezon. "Nu o vad pe Dinamo capabila sa se lupte la caștigarea titlului. N-am crezut in proiectul…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a recunoscut ca a refuzat in urma cu noua atunci o oferta de la marea rivala, Dinamo. La acea vreme, acesta activa la Unirea Urziceni, echipa cu care a castigat titlul in Liga 1. Intr-un interviu acordat Fanatik, Mihai Stoica a vorbit despre…

- Fostul internațional Dorinel Munteanu (49 de ani) a vorbit despre situația lui Dinamo, ințepandu-l pe Ionuț Negoița pentru rezultatele inregistrare de echipa alb-roșie in anii de cand acesta a preluat pachetul majoritat de acțiuni. "Sa construiești un hotel e una, sa construiești o echipa e alta. Este…

- Patronul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a anunțat oficial ca renunța la club. A stabilit și prețul pentru care vinde formația din Ștefan cel Mare. "Am investit in jurul a 13 milioane de euro. Cine...

- Patronul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a anunțat oficial ca renunța la club. A stabilit și prețul pentru care vinde formația din Ștefan cel Mare. "Am investit în jurul a 13 milioane de euro. Cine vine trebuie sa dea doua milioane mie și doua milioane catre domnul Badea. Din pacate…

- Patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, a anuntat, luni seara, ca se retrage de la gruparea bucuresteana, el precizand ca decizia sa este ireversibila si ca echipa are bugetul asigurat pana la finalul sezonului."Intr-adevar, am inteles ca greseala mea e ca am preluat un club cu datorii foarte mari.…

- Patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, a anuntat, luni seara, ca se retrage de la gruparea bucuresteana, el precizand ca decizia sa este ireversibila si ca echipa are bugetul asigurat pana la finalul sezonului, potrivit news.ro."Intr-adevar, am inteles ca greseala mea e ca am preluat un club cu datorii…

- Dinamo ajunge in curand la 5 ani sub comanda lui Ionuț Negoița, iar ediția de azi a Gazetei Sporturilor a comparat mandatul actualului finanțator cu primii 5 ani ai lui Gigi Becali la FCSB. Gigi a preluat echipa dupa ce in sezonul precedent, 2001-2002, echipa dezamagise crunt. Terminase pe locul 4 si…

- Ionut Negoita a scos Dinamo la vânzare, iar primul nume la care s-au gândit fanii "câinilor", ca posibil cumparator, a fost cel al lui Cristo Borcea, fost actionar în Stefan cel Mare.

- Claudiu Vaișcovici, fost jucator la Dinamo la sfarșitul anilor '80, l-a criticat dur pe Ionuț Negoița pentru situația dezastruoasa in care a ajuns echipa din "Ștefan cel Mare". "Omul asta a spus ca vinde clubul pe doua milioane, dar cate datorii sunt in spate? Sunt datorii mari pe acolo. Nu cred ca…

- Tensiunile intre fanii dinamoviști și conducerea clubului au crescut considerabil, mai ales dupa „roș-albii” au batut palma cu CFR Cluj in privința transferurilor lui Costache și Nemec, dar și dupa ce s-a aflat ca patronul Ionuț Negoița vrea sa renunțe la echipa din Ștefan cel Mare. Sursa: http://evz.ro/ultrasi-dinamo-rafuiala-jucatori.html

- Tensiunile intre fanii dinamoviști și conducerea clubului au crescut considerabil, mai ales dupa „roș-albii” au batut palma cu CFR Cluj in privința transferurilor lui Costache și Nemec, dar și dupa ce s-a aflat ca patronul Ionuț Negoița vrea sa renunțe la echipa din Ștefan cel Mare.

- Evenimentele si atmosfera din ultima vreme de la Dinamo l-au facut pe Ionut Negoita sa ia o decizie radicala. Finantatorul formatiei din "Stefan cel Mare" vrea sa vanda clubul si cere in schimb o suma modica, avand in vedere ca vorbim despre un club de traditie: doua milioane de euro. …

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a dezvaluit in urma cu scurt timp ca e gata sa paraseasca echipa din "Ștefan cel Mare" in iarna. "Eu cred ca e mult mai bine așa. Poate sa vina oricine in locul meu și sa faca o treaba de 100% de ori mai bine decat mine. Vreau sa vina vacanța. Vreau…

- Dinamo e in afara play-off-ului, situația de acolo e evidențiata mai bine de Ionuț Chirila, care vorbește despre modul in care "cainii" au ratat transferul lui Eric, deși Ionuț Negoița recunoaște ca regreta ca nu l-a luat pe brazilian. "Eric s-a propus toata vara pe la Dinamo si nu l-a luat nimeni.…

- Scandal monstru in timpul partidei Dinamo - Viitorul, incheiat cu uluitorul scor de 4-0 pentru oaspeti! Suporterii au fortat intrarea pe teren, in minutul 62, pentru a le cere socoteala ”cainilor”, dar si patronului Ionut Negoita. S-a lasat cu bastoane impartite cu darnicie de jandarmi si cu interventia…

- Ionuț Negoița a recunoscut ca Eric de Oliveira a fost aproape de Dinamo, insa sfaturile celor din jurul sau au fost sa nu-l ia. Patronul lui Dinamo face trimitere la cei care sunt apropiați de echipa, care l-ar fi influențat sa nu-l aduca pe mijlocașul brazilian. "Eric ne-a dat semnale ca a vrut sa…

- Lovitura dupa lovitura incasata de Dinamo. Dupa eșecul cu Viitorul, 0-4, care o indeparteaza de PlayOff, echipa din ”Ștefan cel Mare” il va pierde in iarna pe cel mai important jucator din lot.

- Patronul FC Dinamo, Ionut Negoita, a declarat, luni, dupa infrangerea din meciul cu FC Viitorul, scor 0-4, ca in vara vechea conducere, formata din antrenorul Cosmin Contra si directorul general Adrian Mutu, a gresit politica de transferuri."S-a gresit in vara. Au plecat jucatori buni si au…

- Dinamo a fost umilita de Viitorul in Stefan cel Mare, iar ultrasii dinamovisti nu au suportat umilinta. In minutul 62 al meciului, la scorul de 3-0 pentru Viitorul, ultrasii dinamovisti au vrut sa intre, la loja oficiala, peste patronul Ionut Negoita, informeaza gsp.ro.

- In minutul 62 al partidei dintre Dinamo și Viitorul, de pe stadion Ștefan cel Mare, un grup de 50 de suporteri ai "cainilor" au rupt gardul și au intrat la tribuna 1. Aceștia au profitat de o breșa de securitate și au urcat spre zona lojelor, ținta lor fiind patronul Ionuț Negoița, pe care l-au injurat…

- Lucrurile nu merg deloc bine la Dinamo dupa plecarea lui Cosmin Contra și a lui Adrian Mutu. Echipa este in afara play-off-ului, iar jucatorii par scapați de sub control. Steliano Filip alaturi de alți doi colegi, s-ar fi imbatat inaintea meciului cu Aerostar Bacau. Totul s-ar fi petrecut pana dimineața,…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, cauta intarirea staff-ului administrativ al echipei din Ștefan cel Mare. Astfel, la Dinamo ar putea reveni Cristi Bobar, fost director sportiv al clubului, intre 2013 și 2014. Acesta are o relație foarte buna cu șeful clubului Dinamo, dar și cu Ionel Danciulescu,…

- Vasile Miriuta nu e prea optimist in ceea ce priveste situatia lui Adam Nemec. Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre situatia atacantului slovac, la ProSport Live, la o zi dupa prima victorie ca antrenor al "cainilor", iar cuvintele sale nu sunt prea incurajatoare pentru fanii din Stefan cel Mare.…