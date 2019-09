Dupa fiecare 5 plati contactless consecutive, urmatoarea se face cu PIN Uniunea Europeana reglementeaza, de sambata,prin Directiva PSD2 (payments services directive 2) serviciile de plata bancare, astfel incat acestea sa fie mai sigure. Directiva stabileste noi cerinte tehnice si de securitate, impunand conditii mai stricte de autentificare in cazul clientilor. Din 14 septembrie 2019 intra in vigoare cerintele puternice in privinta autentificarii clientului (SCA) din Directiva revizuita privind serviciile de plata (PSD2). Cerințele SCA aduc mai multa usurinta si siguranta pentru consumatori la…