Ce proiecte are in portofoliu fondul de investitii V7 Capital si la ce se uita inainte de a finanta un start-up

- Deputatul PSD Florin Tripa arata ca cel mai slab președinte din istoria Consiliului Județean Arad, Marinel Cionca, promite marea cu sarea de cand a preluat mandatul, dar realizarile sale sunt egale cu zero. Cea mai mare pacaleala a președintelui CJA sunt cei 300 de kilometri de drumuri județene pe care…

- Președintele ALDE Pitești anunța doua investiții extrem de importante in Romania. Prezent la Forumul de afaceri din Kazahstan Kazahstan, secretarul de stat din ministerul roman al Energiei Robert Tudorache, a acordat un interviu publicatiei ...

- Pana una, alta, ii place, nu ii place, PNDL e Programul Nicolae Dragnea Liviu si așa va fi pentru totdeauna. E ideea lui, a PSD, sunt banii statului roman, iar UAT-urile nu au facut nimic in afara de a formula o cerere catre MDRAP (ce fac majoritatea, pentru ca nu sunt in stare sa se […]

- Guvernul ii va ajuta pe cei ramasi fara serviciu in urma pestei porcine Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. 13 proiecte de investitii private din România vor primi ajutor de stat pâna la sfârsitul lunii, a anuntat premierul Viorica Dancila, în deschiderea sedintei…

- EIT InnoEnergy , sursa principala de inovație pentru energie durabila in Europa, sub egida EIT , anunta data limita pentru companiile care doresc sa aplice la programul “ Runda de investitii” din 2018 dedicat soluțiilor din zona tehnologiilor “curate” (clean tech) si energiei sustenabile. Companiile…

- Inainte de inceperea noului an școlar, Primaria Municipiului Sibiu prezinta situația lucrarilor de investiții și reparații realizate in cladirile gradinițelor, școlilor și liceelor din Sibiu. Pe primul plan, condiții cat mai bune de desfașurare a cursurilor. “In 2018 am finalizat și avem in derulare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca Guvernul va imprumuta aproape jumatate de miliard de euro de la Banca Europeana de Investitii pentru a confinanta proiecte din fonduri europene, spunand ca este vorba de Programul National de Dezvoltare Rurala „doua mii patrusprezece – 2020“.

- Producatorul de usi si ferestre Aplast, detinut de fondul de investitii EMSA Capital, se asteapta ca 2018 sa fie primul an in care compania va obtine profit, dupa mai multi ani in care a inregistrat pierderi, ca urmare a dificultatilor financiare acumulate de-a lungul timpului.