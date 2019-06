Ce presupune evaluarea clinică şi diagnosticarea psihologică la copii şi adolescenţi Fie ca doresc sfaturi de parenting adaptate la nevoile copiilor lor, fie ca vor doar sa afle cat de inteligenti sunt pustii sau solicita o evaluare pe anumite cerinte stipulate in recomandare pe care au primit-o de la un medic interesat de dezvoltarea comportamentala sau cognitiva a copilului sau adolescentului, evaluarea clinica si psihodiagnosticarea facute de un psiholog sunt cheia raspunsului la aceste nevoi. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

