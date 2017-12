Stiri pe aceeasi tema

- La Betleem, orașul nașterii lui Isus Hristos, Craciunul este cea mai importanta zi din an. Mii de pelerini creștini aleg sa-și petreaca acolo Sarbatorile, insa de aceasta data au fost mai puțini ca de obicei.

- Traian Basescu ureaza romanilor, in mesajul sau de Craciun, ca sarbatoarea sa le aduca bucurii si “multa, multa speranta in mai bine”. Fostul presedinte ataseaza mesajului imagini de la sosirea colindatorilor, dar si versuri ale piesei “Vin colindatorii” a lui Tudor Gheorghe. “In seara de Ajun, am primit…

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Cel mai provocator si inedit mesaj de Craciun a venit din partea Serviciului Roman de Informatii. De ce este provocator? Pentru ca mesajul este codat, iar internautii au acceptat provocarea incercand sa-l sa-l descifreze.

- "In seara de Ajun, am primit colindatorii. Sfintele sarbatori ale Craciunului sa va aduca bucurii in case, sanatate voua si celor dragi voua si multa, multa speranta in mai bine!", isi incepe Basescu mesajul. Apoi ataseaza versuri din piesa colindatorii, a lui Tudor Gheorghe: "Vin colindatorii cum veneau…

- Premierul Tudose a transmis, sâmbata seara, un mesaj de Craciun: &"Va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi și sa va gândiți mereu la ceea ce va unește!&", a scris șeful Executivului, pe pagina de Facebook.

- De 12 ani viața interpretei a devenit mai frumoasa. Nelly Ciobanu este o mamica mindra. Se pare ca fiica ei, Mirela impartașește aceeași iubire pentru muzica. Astazi aceasta implinește 12 ani, iar mama ei a ținut sa ii transmita un mesaj pe o rețea de socializare și sa ii dedice melodia „Speranța”.…

- Fostul Principe Nicolae si logodnica sa, Alina Maria Binder, au tinut sa transmita un mesaj romanilor de pretutindeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Fiul Principesei Elena este, inca, afectat de decesul Regelui Mihai I, bunicul sau. A

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca este "un drept constitutional" al fiecarui roman sa protesteze.Intrebat cum vede atmosfera din societate si faptul ca sunt persoane care protesteaza de luni intregi fata de unele decizii pe care le-a luat…

- HOSPICE Casa Sperantei a organizat, pe 19 decembrie, un microconcert de Craciun, eveniment prin care a marcat finalizarea lucrarilor de renovare a cladirii principale a noului proiect al fundatiei HOSPICE Casa Sperantei - Centrul socio-medical de la Adunatii Copaceni, proiect destinat exclusiv copiiilor…

- Pornind de la povestea nasterii lui Iisus, piesa a fost scrisa in doar cateva minute de catre artista, inspirata totodata si de vizita pe care aceasta a facut-o orasului sfant anul acesta. “La Betleem” are o poveste atipica. Magica as putea spune. Contrar aparentelor, nu este un colind din popor, asa…

- Monica Tatoiu a transmis un mesaj uluitor dupa ce s-a aflat ca s-a lovit la șold și ca urmeaza sa fie operata de urgența. Monica Tatoiu are probleme de sanatate inaintea sarbatorilor de iarna. Femeia de afaceri a cazut și s-a lovit la șold, urmand sa fie operata de urgența. Dupa ce s-a aflat despre…

- Ștefan Banica Jr. a refuzat sa-și anuleze concertul de Craciun, in ciuda faptului ca primul din aceasta serie se desfașura exact in ziua in care se organizau funeraliile Regelui Mihai. Artistul a ținut sa-i aduca un omagiu Majestații Sale și a ținut un discurs aplaudat in picioare de spectatorii…

- Prietenii adevarați se suna unul pe celalalt in zilele de naștere, insa nu uita nici de rețelele de socializare. A fost ziua lui Taylor Swift miercuri, iar prietena ei Selena Gomez i-a transmis numai urari de bine și un mesaj emoționant. Asta pe Instagram, pentru ca nu știm ce și-au vorbit la telefon.…

- Președintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, susține intr-o postare pe Facebook ca actiunea de duminica a liderilor opozitiei, care au mers la protestele de la Guvern, a fost organizata "pentru a-i face revenirea in viata politica a indecisului Dacian Ciolos", iar PMP nu a fost acolo pentru…

- Amir Arafat, unul dintre cei doi concurenți pe care Smiley i-a avut in semifinala de la „Vocea Romaniei”, a transmis un mesaj plin de emoție la adresa antrenorului sau, dar și a colegei care s-a calificat in finala show-ului. Amir Arafat a facut parte din echipa antrenata de Smiley la concursul „Vocea…

- Alexandrina Barbosa, fostul inter al celor de la Rulmentul Brasov si CSM Ramnicul Valcea, si Carmen Martin, extrema trecuta pe la CSM Bucuresti, au tinut sa le multumeasca fanilor romani pentru sprijinul acordat in partida terminata la egalitate, scor 25-25 cu Franta. ...

- Gigi Becali a discutat cu Marius Șumudica și i-a transmis fostului tehnician al Astrei sa nu mai vorbeasca despre jucatorii celor de la FCSB sau despre Nicolae Dica. In condițiile in care Constantin Budescu a fost ținta unor critici ale lui Gigi Becali, iar Nicolae Dica i-a transmis lui Alibec sa-și…

- Deputat Viorica Chereches: “Aceasta Zi Sfanta sa aduca tuturor maramuresenilor multa bucurie, pace si speranta” Crestinii din intrega lume il sarbatoresc pe 6 decembrie pe unul dintre cei mai iubiti sfinti, pe Sfantul Ierarh Nicolae. Cunoscut drept protector al copiilor si al celor necajiti, aduce cadouri…

- Premierul Mihai Tudose a transmis pe Facebook un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai. "Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simti mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Fostul presedinte Traian Basescu analizeaza, intr-o postare pe Facebook intitulata "Jandarmeria, prinsa in jocul politic a doua ...doamne", incidentele care au avut loc sambata in Piata Victoriei.

- Pomana pe care Oana Zavoranu a facut-o in urma cu cateva zile, a starnit reactii, atat din partea fanilor, cat de la persoanele publice. Ea a dat oamenilor veniti la apartamentul unde avea haine, incaltaminte, bijuterii si ceasuri in valoare de 200.000 de euro.

- Sanda Ladosi a fost dusa la sediul DIICOT, unde a fost audiata mai multe ore. La ieșire, ea a precizat ca are calitatea de suspect în dosarul de spalare de bani, spunând ca &"figureaza ca nume pe o firma&" si nu are nimic sa-si

- Floricica Dansatoarea a fost ieri la apartamentul inchiriat al Oanei Zavoranu pentru a lua parte la donatiile pe care vedeta le face. Razvan Botezatu, prezentatorul de la "Star Matinal", i-a luat, in exclusivitate, un interviu! Aceasta are un mesaj foarte important pentru vedeta.

- Ultimul mesaj transmis de submarinul argentinian disparut in sudul Atlanticului cu 44 de marinari la bord anunta un scurtcircuit si inceputul unui incendiu, a dezvaluit luni televiziunea A24 din Buenos Aires, citata de AFP.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condamn cu fermitate atentatul sangeros care a avut loc in Egipt, la 24 noiembrie,…

- Ion Craciunescu il sfatuiește pe Ionuț Negoița sa-l vanda pe Adam Nemec la FCSB, daca oferta pe care Gigi Becali i-a facut lui Dinamo este una corecta. Fostul arbitru crede ca daca Ionuț Negoița vrea sa plece, n-are niciun motiv sa refuze oferta FCSB-ului. "Pentru mine lucrurile sunt clare in ceea ce…

- Casa Regala informeaza, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, ca starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat in ultimele doua saptamani, deși Majestatea Sa continua sa se afle intr-o situație ingrijoratoare de sanatate, iar medicii au transmis ca Principesa Moștenitoare Margareta se poate…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

- Liderul PMP, Traian Basescu, i-a cerut luni lui Mihai Tudose sa respinga modificarile aduse Codului Fiscal, spunand ca premieul este "singurul responsabil de stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea - Vilcov - Misa impinge tara in mod iresponsabil".

- Traian Basescu își sarbatorește, sâmbata, ziua de naștere. Fostul președinte a împlinit 66 de ani, iar fiica sa cea mica a ținut sa-i transmita un mesaj public pe pagina sa de Facebook. „De ziua ta, îti dorim multa sanatate! La multi ani, tati!”, a scris…

- Un barbat de 22 de ani a incercat o buna perioada sa isi gaseasca marea iubire, insa nu prea a avut noroc in dragoste. Acesta a apelat la Tinder, reteaua sociala dedicata intalnirilor online, dar era respins de fiecare data.

- Monica Gabor traieste departe de fiica ei, Irinuca, cele doua se vad destul de rar. In aceasta dimineata, vedeta s-a trezit cu un dor imens de Irina si a facut o postare pe pagina sa de Facebook, in care marturiseste ca este tare mandra de realizarile ei.

- Simona Halep a devenit a 13-a jucatoare care incheie un sezon WTA pe prima poziție a calsamentului și a fost rasplatita pentru performața sa in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Singapore. Pe langa trofeul pentru primul loc, romanca a primit și un inel cu diamante de la renumita companie de bijuterii…

- Blake Lively a reusit sa se razbune pe sotul eu pentru urarea pe care i-a facut-o de ziua ei de nastere pe retelele de socializare, iar rezultatul a fost unul pe masura. Pe 26 august, Ryan Reynolds i-a transmis un mesaj de aniversare sotiei sale cu ocazia implinirii a 30 de ani. Actorul a postat o fotografie…

- Fetița lui Liviu Varciu a implinit o luna. Anda Calin a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant pntru micuța ei. L iviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți in urma cu o luna . De atunci viața lor s-a schimbat complet. Formeaza unul dintre cele mai discrete…

- Actrita Pamela Anderson a tinut sa trensmita un mesaj de felicitare pentru producatorul de film italian la Hollywood Andrea Iervolini aflat la Arad. Initial s-a zvonit ca si actrita va fi alaturi de el in orasul de pe Mures, insa aceasta nu confirmase prezenta.

- Lidia Buble alungata de pe scena.VEZI ce le-a transmis cantareata celor care au aruncat cu fructe in ea Lidia Buble a avut parte o experienta neplacuta zilele trecute, in timpul unui concert. Dupa ce s-a aruncat cu fructe in ea si a fost alungata de pe scena, vedeta a postat pe pagina de Facebook un…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, Florin Calinescu ii ”pișca” puțin pe Liviu Dragnea. Nu este pentru prima oara cand timișoreanul il ia peste picior pe șeful PSD-ului. Cu umoru-i caracteristic, Florin Calinescu a mai abordat subiectul in mai multe randuri. ”Livulica iși deschide al…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a transmis un mesaj de felicitare militarilor romani de Ziua Armatei, subliniind eforturile facute la nivel parlamentar si guvernamental pentru asigurarea fondurilor necesare pentru dotarea la standarde NATO, dar si pentru conditii bune…

- Madalin Ionescu si sotia lui, Cristina Siscanu, si-au indeplinit cel mai mare vis: acela de a deveni parinti! Cristina a reusit sa o aduca pe lume pe Petra, dupa ce a trecut prin momente foarte dificile in timpul sarcinii.

- Maternitatea a imblanzit-o! Gabriela Cristea a reconsiderat atitudinea fata de tatal renegat si dupa venirea pe lume a fiicei sale, vedeta pare mult mai dispusa a-i permite acestuia sa faca parte din viata micutei.

- Simona Halep a intrat in linie dreapta pentru o noua participare la Turneul Campioanelor, competiție ce se va desfașura in perioada 22-29 octombrie, la Singapore. Recent, liderul WTA i-a transmis un mesaj special australianului Darren Cahill.

Dj Wanda se află la o clinică din Turcia, acolo unde i se fac mai multe investigații. Vedeta se confruntă cu grave probleme de sănătate, iar Andreea Marin a ținut să-i transmită un mesaj emoționant.

- Andreea Marin pe aceeași scena cu nepotul lui Ștefan Banica Jr. Este vorba despre un eveniment organizat la Teatrul Nottara, unde cei doi au fost prezentatori. Razvan Banica a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine in care apare impreuna cu fosta soție a unchiului…

- Sotia unuia dintre minerii care si-a pierdut viata in accidentul de la Mina Lupeni a transmis un mesaj emotionant pe Facebook, duminica, in ziua in care sotul ei ar fi implinit 40 de ani si a fost inmormantat.Ionela Codlean, sotia minerului Iulian Codlean, cel care a fost scos din subteran…

- Sotia unuia dintre minerii care si-a pierdut viata in accidentul de la Mina Lupeni a transmis un mesaj emotionant pe Facebook, duminica, in ziua in care sotul ei ar fi implinit 40 de ani si a fost inmormantat.

Bianca Drăgușanu este foarte bine pe toate planurile, atât profesional, cât și personal. Vedeta încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de fetița ei și imediat ce își termină treburile, pleacă direct la micuța ei, Sofia.