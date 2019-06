Știai ca in fiecare seara cand vrei sa-ți culci copilul și el iși alege cartea preferata – da, cea pe care i-ai citit-o de 300 de ori pana acum – il pregatești de fapt pentru succes sau academic dar și pentru viitoarele teste pe care le va da? S-ar putea sa fii intrigata sau confuza... Read More Post-ul Ce i se intampla copilului tau cand ii citesti de mai multe ori aceeasi carte apare prima data in TaBu .