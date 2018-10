Stiri pe aceeasi tema

- Debutul varstei de consum a substantelor psihoactive in randul tinerilor este de 13 ani, anunta Agentia Nationala Antidrog (ANA), precizand ca in 2016, peste 300 de copii au beneficiat de tratament ca urmare a consumului de droguri. Specialistii sustin ca substantele se gasesc prea usor.

- De atunci, nu s-a stabilit insa si cum va fi pus in aplicare acest ordin. Cele doua ore destinate temelor se impart tuturor profesorilor care predau in acea zi sau exista materii „prioritare"? Cine stabileste ce obiect e prioritar? Se merge pe regula „primul venit, primul servit. Specialistii in pedagogie…

- Specialiștii au injectat gaini cu anumiți viruși, iar ouale acestora conțin acum anticorpi. Pentru ca tratamentul sa fie mai eficient, virusul care provoaca infecția este extras de la pacient și se administreaza gainii. Atenție! Oul trebuie consumat crud. "Am inceput și practic de foarte mult…

- Mai multi copii imigranti au incearcat sa se sinucida intr-o tabara din insula greceasca Lesbos. Medicii voluntari spun ca acestia sunt traumatizati de conditiile ingrozitoare in care traiesc. BBC a realizat un reportaj in tabara de refugiați Moria, o aglomerare de maghernițe și corturi in care violența…

- Specialistii pediatri de la keepkidshealthy.com ne recomanda urmatorul necesar de calciu pe categorii de varsta ale copiilor: Copiii intre 1-3 ani au nevoie de 500 mg de calciu in fiecare zi (aproximativ 2 pahare de lapte) Prescolarii si scolarii in clasele mici (4-8 ani) au nevoie de 800…

- Parinții care nu-și vaccineaza copiii trebuie sa cunoasca asta: Boala este fatala! / Rujeola sau pojarul, cum i se mai spune în popor, este o boala extrem de contagioasa și periculoasa. Specialiștii fac apel catre parinți sa dea dovada de responsabilitate și sa-și vaccineze copiii, daca nu…

- Copiii de astazi cresc într-un mediu în care tehnologia înseamna tot — cautare de informații, prieteni, distracție, comunicare. Așa se face ca, de multe ori, minorii petrec ore în șir în fața calculatorului sau a telefonului mobil, ajungând astfel prizonieri…

- Jandarmeria Romana a postat pe 12 august, la doua zile dupa interventia violenta de la mitingul diasporei, o fotografie in care un jandarm vorbeste cu doi copii. „Asa am inceput seara, asa vrem sa o continuam! Multumim!”, era mesajul care insotea fotografia. Mama celor doi copii a declarat ca acestia…