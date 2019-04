Stiri pe aceeasi tema

- Desi tratamentul care implica folosirea canabisului a fost aprobat in Romania inca din 2005, pana in acest moment, din cauza lipsei restului reglementarilor legale, acesta nu a putut fi utilizat. Mai exact, medicii pot prescrie retete pentru bolnavii care au nevoie de pastile care contin extract de…

- Fațetele dentare sunt folosite pentru a masca forma, culoarea sau poziționarea dinților considerați inestetici. Fabricate, de regula, din porțelan, acestea pot remedia diverse probleme ce țin de aspectul dinților: smalțul deteriorat, spațiile interdentare și chiar dinții strambi. Rezultatul urmarit…

- Tehnologia moderna si o aplicatie dezvoltata de o echipa de oameni de stiinta din Cehia ii ajuta pe pacientii ramasi fara laringe in urma unor probleme de sanatate, precum cancerul, sa-si poata face auzita in continuare propria voce.

- Nicolae Tivilichi a fost numit ilegal la șefia Portului Constanța, potrivit unei decizii luate de Curtea de Apel Constanța. Instanța considera ca Tivilichi a ocupat postul dupa ce a caștigat un "concurs masluit" cu sprijin venit din partea Ministerului Transporturilor. Decizia a fost luata in urma unei…

- Un numar de 54 de persoane, dintre care cinci medici, 2 infirmiere, o ingrijitoare si o asistenta medicala (restul fiind pacienti), au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului Tribunalului Arges intr-un dosar ce coruptie ce vizeaza acordarea a sute de certificate de concedii medicale false…

- * instanța a fixat noul termen la sfarșitul lunii martie * un investitor din Tatarstan, interesat sa preia rafinaria, și-a declinat identitatea Tribunalul Bacau a acordat un nou termen in procesul prin care Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași a cerut intrarea in faliment a societații…

- Ziua de 15 ianuarie 2019 este o zi cu semnificatie deosebita pentru militarii Batalionului 206 Artilerie “General Mihail Lacatusu”, care sarbatoresc 50 de ani in slujba patriei. Conform Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 0054 din 13 ianuarie 1969, Ministrul Fortelor Armate a ordonat infiintarea Divizionului…

