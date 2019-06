Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a decis ca raportul privind organizarea alegerilor in tara de catre Ministerul de Interne va fi publicata pe site-ul institutiei, subliniind ca documentul raspunde la unele intrebari din spatiul public.

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat un atac in care au fost ucisi miercuri opt politisti in Peninsula Sinai din Egipt, potrivit Amaq, agentia de propaganda a gruparii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Șeful Poliției, dezvaluire in cazul polițistului ucis: ‘La sfarșitul…

- RomaniaTV.net va prezinta un scurt ghid despre votul de duminica, pe baza informatiilor oficiale puse la dispozitie de Ministerul de Interne si Autoritatea Electorala Permanenta, organizatorii scrutinului. - Alegatoriii voteaza in aceleași secții de votare si pentru Parlamentul European,…

- Sistemul RO-ALERT, menit sa avertizeze populatia în caz de calamitate, trece prin schimbari. Ministerul de Interne dezbate public astazi o ordonanta de urgenta, prin care sa îi oblige pe cei care vând telefoane mobile incompatibile

- Acuzații grave in Ministerul de Interne. Fostul șef al Poliției Romane, in prezent, director al DGA acuza presiuni și lanseaza acuzații serioase la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Comisarul șef Cornel Filip, adjunct al al sefului Politiei Municipale Targu-Jiu, a fost imputernicit luni in funcția de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Filip ocupa locul ramas vacant...

- Daniel Fețanu a fost timp de 7 ani adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, iar incepand de joi a fost imputernicit la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. In ultimul an, instituția a fost condusa de comisarul șef Lucian Remus Luca, locul la carma inspectoratului…

- Un individ i-a intrebat pe cei de la Ministerul de Interne daca isi poate face viata frumoasa in cazul in care se apuca de cautat pachete cu cocaina la malul marii. Intrebare primita pe Facebook MAI: - "Daca gasesc un pachet din ala pe plaja, cam cat pot sa iau pe el? Are rost sa caut vreunul sa-mi…