- Firma Andrecons SRL din Birsești care realizeaza reabilitarea drumului din Bolbocești, comuna Albeni, lucreaza fara autorizații și fara documentația tehnica necesare, spun salariați ai primariei, edilul Ionuț Stan fiind avertizat de aceste probleme. Primarul le-a ignorat, chiar daca știe ca firma lucreaza…

- Autoritațile din Albeni s-au ales cu o noua plangere penala, de data acesta la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești. Astfel, scandalul dintre primarul din Albeni, Ionuț Stan, și contabil se muta la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești. In urma vizitei efectuate de Corpul…

- Mai mulți cetațeni din Albeni au sesizat, vineri, numeroși jurnaliști ca la vila primarului Ionuț Stan, din Targu-Jiu, strada Șișești, lucreaza persoane de la ajutor social din localitate ori chiar angajați ai primariei. La adresa edilului local, cu nenumarate dosare penale la activ, s-au facut reclamații,…

- Primaria Albeni a intrat din nou in atenția prefectului de Gorj, Ciprian Florescu. Corpul de Control al Prefecturii Gorj va efectua o noua verificare la instituția condusa de primarul Ionuț Stan. Potrivit prefectului de Gorj, Ciprian Florescu, controlul se bazeaza pe o petiție care vizeaza anumite nereguli…

- Primaria Albeni a intrat din nou in atenția prefectului de Gorj, Ciprian Florescu. Corpul de Control al Prefecturii Gorj va efectua o noua verificare la instituția condusa de primarul Ionuț Stan. Salariații Primariei Albeni au sesizat nemulțumiri pe banda rulanta, cel puțin in ultimul an, in legatura…

- La finalul saptamanii trecute, Corpul de Control al prefectului a ajuns la Primaria Albeni. Intre timp, edilul l-a trimis in concediu pe secretarul primariei obligand-o pe una dintre angajatele de la Urbanism sa-i preia atribuțiile lui Razvan Nica. Femeia a refuzat, iar reacțiile primarului au fost…

- Un consilier local a acuzat faptul ca se intampla mai multe nereguli la club The post PRIMARUL VA TIRMITE CORPUL DE CONTROL LA C.N.S. „CETATE” DEVA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in urma vizitei de la finalul saptamanii trecute de la Targu Jiu, ca trebuie gasite parghii atat la nivel national, cat si european, care sa compenseze financiar costurile ridicate ale certificatelor de CO2. Dancila a ...