Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 iunie – 6 iulie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o misiune economica in Federația Rusa, la Moscova și Saint Petersburg, eveniment premiera in activitatea CCIAT, finalizat cu incheierea unui Memorandum de Colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Moscova,…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a organizat joi, 11 iulie 2019, o sesiune de consultari cu reprezentantii partidelor politice si ai asociatiilor cetatenilor romani din Marea Britanie privind organizarea si desfasurarea scrutinului pentru alegerea Presedintelui…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) a organizat, recent, o misiune economica multisectoriala in Federația Rusa, la Moscova și Sankt Petersburg. The post Misiune economica timișeana, in premiera in Federația Rusa appeared first on Renasterea banateana .

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anunta lansarea noii sale pagini de web. Aceasta este disponibila la adresa http://ambasada-romaniei.co.uk/ si dispune de o versiune optimizata pentru mobil. Noua pagina de web a misiunii diplomatice a Romaniei la Londra a fost…

- In cursul zilei de ieri, 4 iunie 2019, Camera de Comerț și Industrie Salonic a gazduit un Forum de Afaceri care marcheaza o noua etapa in relațiile de afaceri dintre Romania și Grecia, dintre Timișoara și Salonic. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie…

- ''Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord precizeaza ca buletinele de vot, atat cele pentru alegerile pentru Parlamentul European, cat și cele pentru Referendumul Național, repartizate in cele 29 de secții de votare care au fost organizate pe teritoriul Regatului Unit,…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in cursul lunii mai 2019 doua noi serii de cursuri acreditate: MANAGER RESURSE UMANE (COD COR 121207) Perioada: 20 – 31 mai 2019 (luni-vineri, orele 16.00-20.00)Taxa de participare: 1000 lei…

- Agentii economici timiseni care activeaza in domeniul agro-zootehnic pot participa si in acest an la o noua editie a Targului Internațional de Agricultura Novi Sad, cel mai important targ de profil din Serbia si unul dintre cele mai mari din Europa. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza…