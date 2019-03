CBRE: Piata terenurilor s-a dublat anul trecut. In 2019, toti indicatorii analizati arata ca preturile vor ramane constante

Stiri pe aceeasi tema

- CBRE a analizat evoluția pieței locale de terenuri, in 2018. Suprafața totala tranzacționata in 2018 destinata proiectelor de spații de birouri, spații comerciale, rezidențiale sau industriale este de...

- Suprafața totala tranzacționata in 2018, destinata proiectelor de spații de birouri, spații comerciale, rezidențiale sau industriale este de aproximata la 140 ha, informeaza CBRE, companie de servicii comerciale și investiții in real estate.Printre cele mai importante tranzacții care au marcat…

- CBRE, liderul mondial și național pe piața de consultanța imobiliara, anunța principalele rezultate raportate pe piața spațiilor logistice și industriale din Romania, in 2018. Stocul modern a atins 3,8 milioane metri patrați la nivel național, dintre care 81% se afla in cladiri de clasa A, iar 70% se…

- Preturile de piata ale carcaselor de bovine, porcine si ovine precum si ale anumitor categorii de animale vii vor fi centralizate la nivel national, iar clasele pentru inregistrarea preturilor de piata ale carcaselor de bovine se vor inregistra in Rapoartele nationale de preturi, a informat marti Ministerul…

- "Prevederile OUG 114/2018, coroborate cu legislația secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia, nu vor conduce la creșteri de prețuri la energia electrica și gazele naturale furnizate clienților finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat in perioada 01.03.2019 –…

- Nicio tara din Uniunea Europeana nu a revenit la preturile reglementate de energie, dupa liberalizarea pietei, atat de brusc si fara niciun fel de consultare cu specialistii din piata, cum se doreste in Romania, a declarat, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania…

- In Romania, prețurile terenurilor arabile s-au dublat in ultimii zece ani, dupa aderarea la Uniunea Europeana. In unele regiuni cum este Baraganul și in vestul țarii, hectarul de teren se vinde chiar și cu peste 10.000 de euro, la fel de scump ca in Franța sau in Spania.

- Silver Mountain Resort – complexul cu apartamente de vacanta din Poiana Brasov va fi operat in regim hotelier de 4 stele Viitorii proprietari vor achizitiona pe langa apartament, un business la cheie Piata imobiliara din Romania consemneaza cea mai mare tranzactie de inchiriere de unitati rezidentiale…