Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a respins miercuri apelul unui raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare ca printul mostenitor Mohammed bin Salman sa fie investigat in legatura cu uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi si a spus ca modul in care justitia din regat se ocupa de acest…

- Secretarul de stat saudit pentru afaceri externe, Adel al-Jubeir, a spus ca raportul redactat de Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare, include "contradictii flagrante" si acuzatii fara fundament."Respingem ferm orice incercare de atacare a conducerii…

- Probe suficiente exista in vederea deschiderii unei anchete vizand oficiali sauditi de rang inalt - inclusiv impotriva printului mostenitor Mohammed bin Salman - in dosarul Khashoggi, a apreciat miercuri o experta ONU in drepturile omului, indemnandu-l pe secretarul general al ONU sa deschida aceasta…

- Exista probe suficiente si credibile pentru deschiderea unei anchete internationale suplimentare asupra printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman si a altor oficiali sauditi in legatura cu cazul Khashoggi, a indicat miercuri Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare,…

- Turcia a arestat luni la Istanbul doi agenți secreți care au marturisit ca au spionat cetațeni arabi pentru Emiratele Arabe Unite, a spus vineri un oficial turc, relateaza Reuters. Turcia investigheaza daca sosirea unuia dintre acești doi agenți este legata de uciderea jurnalistului saudit Jamal…

- Ministerul de Externe rus a respins vineri concluziile raportului mult asteptat al procurorului special al SUA Robert Mueller si considera ca acesta nu a reusit sa prezinte nicio dovada privind un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, relateaza agentiile de presa ruse citate de Reuters.…

- Ministerul de Externe rus a respins vineri concluziile raportului mult asteptat al procurorului special al SUA Robert Mueller si considera ca acesta nu a reusit sa prezinte nicio dovada privind un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, relateaza agentiile de presa ruse citate de Reuters.…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat miercuri, in cadrul unei audieri in Congres, ca Administrația Trump lucreaza la identificarea și tragerea la raspundere a celor responsabili pentru moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Citește…