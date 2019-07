Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef adjunct al DIICOT a descris, la Caracal, cum arata curtea suspectului Gheorghe Dinca, spunand ca fiecare lucru trebuie analizat, dar ancheta este dificila. „In acest moment colegii mei cerceteaza haos", a spus Georgiana Hosu. „Nu pot sa va descriu. Sunt copaci, sunt animale, sunt lucruri…

- Gropi adanci sub care se poate intra pentru a repara o mașina suspendata, o barna in locul unde pare sa fie un garaj, copaci, animale, camioane de haine vechi – așa arata curtea lui Gheorghe Dinca, descrisa de procurorul șef adjunct DIICOT. „Colegii mei cerceteaza haos”, a spus Georgiana Hosu, conform…

- Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat ca in acest moment procurorii analizeaza probele pentru schimbarea incadrarii asupra faptei. Analizele de la laboratoare vor veni abia duminica dupa-amiaza sau chiar seara, informeaza Romania24. Reprezentantul DIICOT a descris in cateva cuvinte…

- Ziarul Unirea DIICOT, ”scenariu negru” in cazul de la Caracal. Suspectul ar putea avea mai multe VICTIME la activ DIICOT, ”scenariu negru” in cazul de la Caracal. Suspectul ar putea avea mai multe VICTIME la activ Procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, spune ca ancheta in cazul Caracal este…

- Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat ca in cazul de la Caracal s-au facut pasi si se asteapta rezultatul unor analize stiintifice. Aceasta se afla duminica la casa suspectului din Caracal, unde au fost reluate cercetarile. "S-au facut pasi, insa informatiile…

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a declarat, duminica, la Caracal, in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, ca colegii ei sunt acolo „de la 3 dimineata de pe data de 26 (vineri - nr.)” si ca fac tot ce este omeneste posibil. Anchetatorii au descins in locuinta suspectului…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a revenit cu informații, vineri, despre dosarul de la DIICOT in cazul dispariției precedentei fete, precizand ca a vorbit cu cei din Direcție și ca nu exista o lista cu suspecți in acea cauza."La intervenția precedenta, in toata aceasta nebunie informaționala,…