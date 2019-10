Stiri pe aceeasi tema

- Criminologul Andrei Banu susține ca Gheorghe Dinca ar putea recunoaște totul in cazul anchetei de la Caracal. Specialistul a precizat in direct la Romania TV ca presiunea l-ar putea face pe suspect sa spuna adevarul. ”Probabil ca in mintea lui, ca in mintea oricarui criminal, i s-a infiripat…

- Alexandru Cumpanașu a avut o intervenție in direct in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV unde a vorbit despre ancheta de la Caracal și despre petele de sange gasite de anchetatori pe pereții locuinței lui Gheorghe Dinca. Cumpanașu a precizat ca aceste probe nu duc intocmai ca tanara ar…

- Anchetatorii au inceput sa excaveze din nou in curtea lui Gheorghe Dinca la Caracal, susține Romania TV. Oamenii legii nu pot folosi scannerul pentru ca nu mai funcționeaza, iar un excavator a fost adus pentru a face sapaturi. Mai multe descoperiri au fost facute de anchetatori, iar zona…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Gheorghe Dinca le-ar fi declarat anchetatorilor ca ar fi lovit-o pe Luiza și ar fi resuscitat-o. Tonel Pop precizeaza ca acestea ar putea fi povești, iar singurul lucru cert este discuția Alexandrei Maceșanu…

- Este o noua zi de ancheta la casa ”groazei” din Caracal, susține Romania TV. Oamenii legii scaneaza locuința barbatului, dar și pereți unde s-a presupus ca au fost gasite mai multe urme de sange. De asemenea, suspectul ar fi cimentat de mai multe ori pereții, semn ca ar fi ascuns probe importante.…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, este nemulțimit de modul in care anchetatorii iși fac treaba in cazul de la Caracal.In direct la Romania TV, aparatorul spune ca nu e posibil ca, in momentul in care polițiștii de la Omoruri și criminaliștii sunt la fața locului, in casa lui Gheorghe Dinca,…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…