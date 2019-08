Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au revenit si joi pentru noi perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Miercuri, aparatul de scanat adus de anchetatori a depistat cateva anomalii la nivelul solului. Joi dimineata au fost reluate perchezitiile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Criminalistii continua sa…

- In cursul zilei de astazi o femeie din Caracal a depus o plangere penala pentru viol impotriva lui Gheroghe Dinca. In cadrul unei intervenții televizate Alexandru Cumpanașu a precizat ca Alexandra ar fi putut fi salvata daca acea plangere ar fi fost depusa mult mai repede și ca Gheorghe Dinca acopera…

- DIICOT anunta ca a fost finalizata joi perchezitia informatica asupra unor medii de stocare, respectiv un laptop, aparat foto, doua telefoane mobile si stick-uri de memorie, in prezenta lui Gheorghe Dinca - barbatul acuzat in cazul disparitiei a doua adolescente, la Caracal - datele urmand sa fie prelucrate…

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit...

- Procurorii DIICOT reiau vineri cercetarile in locuinta lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua adolescente din Caracal, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, cercetarile la fata locului se vor face in prezenta lui Dinca, acesta urmand sa…

- Sandu Lungu trece prin momente cumplite. Tatal cunoscutului luptator a murit intr-un spital din Oradea. Intr-un mesaj emoționant pe care l-a facut public, sportivul de MMA acuza angajații Spitalului de Psihiatrie ca l-au lasat pe parintele lui “sa moara ca un caine”. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Incident violent petrecut ieri dupa amiaza, in curtea secției de Psihiatrie a spitalului din Barlad, dupa ce un individ a sarit la bataie la personalul de pe ambulanța instituției și la paznicul de la intrare.