Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. "Voi vedea daca pot, impreuna cu colegii mei, sa generam o alta forma de alianta care…

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD-ALDE-PRO Romania, propunere anuntata deja de Victor Ponta. „Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale.…

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa-și anunțe miercuri, dupa ședința conducerii ALDE, candidatura la alegerile prezindențiale , au declarat surse de la vârful partidului pentru HotNews.ro. Conducerea ALDE urmeaza sa se întâlneasca cu liderii de organizații și…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in acest moment, candidatura sa la alegerile prezidențiale „nu intra in discuție”. Liderul ALDE a mai precizat ca participarea sa la cursa pentru președinție nu este o opțiune pe care sa o analizeze in momentul de fața. „In acest moment,…