Stiri pe aceeasi tema

- O mama și-a dat fiul in judecata și i-a cerut banii cheltuiți pe creșterea lui. Judecatorii i-au dat caștig de cauza femeii. In urma cu 20 de ani, femeia, din Twian, a semnat o ințelegere cu fiul ei prin care urma sa primeasca 60% din profitul obținut pe luna de barbat, dupa ce iși va lua diploma de…

- Un adolescent de 17 ani din judetul Iasi le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama si apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei. Femeia de 33 de ani a fost gasita la cativa pasi de casa. Sotul femeii si fiul…

- Recent, la București, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Strazii Parcului, municipiul Campina fiind reprezentat de primarul Horia Tiseanu. Modernizarea Strazii Parcului este o investiție finanțata de la bugetul de stat prin Programul…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018” si desfasurat la inceputul lunii decembrie releva faptul ca trei sferturi dintre romani considera cu lucrurile merg intr-o directie gresita.

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018” si desfasurat la inceputul lunii decembrie releva faptul ca trei sferturi dintre romani considera cu lucrurile merg intr-o directie gresita.

- Conform reprezentantilor USLIP Iasi, Ministerul de Finante ar fi dat un ordin vineri, pe data de 22 decembrie, prin care programul de lucru al trezoreriilor cu institutiile este intrerupt incepand de astazi, 27 decembrie, de la ora 12.00. Astfel, cele mai multe dintre institutiile de invatamant din…

- Marina și-a dorit sa iși sprijine parinții și, mai ales, iși dorește sa o ajute pe mama sa sa iși indeplineasca visul de a deschide un centru de nutriție. Și a reușit, caci a semnat contractul, ceea ce i-a adus o suma garantata. Peste 30.000 de lei!

- La ședința Consiliului Local din 22.09.2017, Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a propus prin Hotararea Consiliului Local 354 “Reorganizarea Muzeului Castelului Corvinilor Hunedoara, desființarea Muzeului de arheologie, istorie și etnografie Hunedoara și incorporarea acestuia in cadrul…

- Elena Meteșan, fosta angajata a agenției CEC Bank din Zlatna, acuzata de delapidare cu consecințe deosebit de grave și condamnata la 3 ani de inchisoare cu exeuctare la Tribunalul Alba, a declarat in fața anchetatorilor ca a sustras banii de la clienți pentru a se razbuna pe banca. Instanța de judecata…

- Astfel, prof. dr. Genoveva Farcas a prezentat si care sunt rezultatele preliminarii cu privire la simularea Examenelor nationale si a examenului de bacalaureat. Probele sustinute in aceasta luna de catre elevi au fost organizate doar la nivelul judetului Iasi, fiind considerate relevante atat de catre…

- In e-mailurile transmise pe 13 si 14 decembrie sindicalistilor externi se arata degringolada negocierilor intre sindicate si minister, in care s-a implicat si primul-ministru, promisiunile neonorate de catre stat si lipsa unor previziuni de a plati aceste sume, pe Legea 85, castigate de catre profesori…

- Se spune ca odata, o femeie a venit la Dumnezeu. Spatele ii era indoit de greutatea unui sac mare, pe care il cara… – Esti obosita, femeie? A intrebat Dumnezeu ingrijorat. iti iau povara de pe umeri, stai jos si odihneste-te. – Multumesc, nu voi sta mult. Vreau doar sa Te intreb si plec imediat. […]

- Federatia Romana de Fotbal a platit in 2016, potrivit propriilor documente, suma de 628.000 de euro pentru reincadrarea angajatilor concediati si care au demonstrat in instanta ca li s-a facut o nedreptate. In aceeasi perioada, suma alocata de federatie investitiilor a fost de numai 556.000…

- Constantin Becciev a ciștigat dosarul impotriva Apa-Canal Chișinau și la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Instanța a declarat inadmisibil recursul reprezentanților Apa-Canal Chișinau impotriva deciziei instanței de apel. CSJ a motivat ca instanta de apel a examinat cauza sub toate aspectele, a verificat…

- Dupa moartea lui Catalin Chelu, cele 5 femei cu care a avut relatii de-a lungul vietii, dar si mama afaceristului au deschis mai multe procese pentru a primi cate o parte din avere. Dupa ce concubinele acestuia facusera front comun contra mamei, ele au devenit dusmance, iar acum si-au intentat procese…

- Regia Autonoma de Transport Timișoara nu reprezinta un punct nevralgic doar pentru locuitorii urbei, ci și pentru angajații sai. De-a lungul timpului, cu precadere de cand Ioan Goia se afla la carma societații, au existat mai multe nemulțumiri in randul salariaților, unele dintre ele ajungand și pe…

- "In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la aniversarea a 99 de ani de la crearea Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul nostru strategic de douazeci de ani și pentru cooperarea Romaniei in promovarea obiectivelor noastre comune de…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante. Consiliul Judetean Teleorman si Ministerul…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante.

- Robert Mugabe, care a demisionat din functia de presedinte al statului Zimbabwe, a negociat o întelegere înainte de a renunta la putere, urmând sa primeasca zece milioane de dolari si un salariu lunar, a declarat un oficial al partidului Zanu-PF, relateaza site-ul cotidianului The…

- Curtea Suprema din Africa de Sud a hotarat o pedeapsa mult mai mare pentru atletul paralimpic Oscar Pistorius, care si-a ucis logodnica in 2013, condamnandu-l la 13 ani si cinci luni de inchisoare, dupa ce autoritatile au contestat decizia "socant de blanda" a instantei anterioare, sase ani de inchisoare,…

- (UPDATE 20:46) Potrivit Comisarului European pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pana la sfarșitul anului curent.

- Cresterea ROBOR cu doua puncte procentuale fata de nivelul dinainte de explozia din septembrie determina avansul gradului de indatorare al persoanelor cu venituri mici de la 70% la 80%. Indicatorul a urcat, deja, cu unu din cele doua puncte procentuale, si nu pare sa se opreasca. Reprezentantii BNR…

- Fostul prim-ministru al Italiei, Silvio Berlusconi, a ciștigat recursul inaintat impotriva fostei sale soții, cu privire la plata pensiei alimentare. Instanța a decis ca Veronica Lario sa restituie circa 46 de milioane de euro. Tribunalul din Milano a decis in favoarea miliardarului in virsta…

- Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei și contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogați și cei mai saraci romani, dar creșterea acestuia ar trebui sa ia, deocamdata, o pauza, considera Valentin Lazea, economistul șef al Bancii…

- Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, dar cresterea acestuia ar trebui sa ia, deocamdata, o pauza, considera Valentin Lazea, economistul sef al Bancii…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Spaniei a decis joi eliberarea pe o cautiune de 150.000 de euro a presedintele parlamentului Cataloniei, Carme Forcadell, scrie ziarul El Pais, citat de Reuters, conform Agerpres.Forcadell si alti cinci membri ai legislativului provinciei au fost audiati…

- "Acesta a predat bunurile gasite la Secția 2 Poliție în vederea identificarii proprietarului. La data de 7 noiembrie, a fost identificata persoana careia îi aparțineau bunurile, fiind vorba despre un barbat, de 39 de ani, din Cluj-Napoca. Acestuia i-au fost restituiți banii și cardul.…

- Totodata, proiectul prevede ca transele din primii doi ani vor fi cele mai mici. Propunerea legislativa se refera la adoptarea unor masuri in domeniul finantarii invatamantului si prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi…

- Craig Smith, 28 de ani, iubitul unei mame a doi copii este vinovat pentru uciderea lui Teddy Tilston, un baiețel de doi ani, dupa ce i-a aplicat acestuia o lovitura cu pumnul in burta, care i-a provocat copilului hemoragie interna și, in final, decesul. Incidentul s-a petrecut in luna martie a acestui…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins ca nefondata, pe 10 octombrie, o contestatie facuta de fostul ministru de Interne, Petre Toba, impotriva retragerii titlului de doctor. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea Suprema.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care se afla in Belgia, a fost chemat in mod oficial sa depuna marturie la Curtea Suprema din Spania in cursul zilei de joi. Instanta a inceput sa proceseze acuzatiile de rebeliune si utilizare abuziva a fondurilor publice formulate de catre procurori impotriva…

- Plațile catre profesorii din invațamantul preuniversitar care și-au caștigat drepturile salariale in instanța, se vor face eșalonat, incepand de anul viitor, urmand ca banii sa fie platiți pana in anul 2022. Comisia pentru Educatie din Camera Deputatilor a avizat favorabil propunerea respectiva, stabilind…

- Un mandat de arestare a fost emis impotriva fostului premier pakistanez Nawaz Sharif, demis in iulie de Curtea Suprema in urma unei afaceri de corupție. Acesta s-a intimplat cu mai puțin de un an pina la viitoarele alegeri legislative, a anunțat pentru AFP unul dintre avocații sai. Instanța insarcinata…

- La Drujba, de la mic la mare, fiecare studiaza ce inseamna sa caștigi un ban, sa-l investești sau sa-l cheltuiești rațional. Ne-a oferit aceasta posibilitate Proiectul ”Educația financiara in comunitate”, implementat grație Programului Novateca”, a menționat Elena Ciubotariu, directoarea bibliotecii.…

- Un mandat de arestare a fost emis joi impotriva fostului premier pakistanez Nawaz Sharif, demis in iulie de Curtea Suprema in urma unei afaceri de coruptie, cu mai putin de un an pana la viitoarele alegeri legislative, a anuntat pentru AFP unul dintre avocatii sai, scrie agerprers.ro. Instanta…

- Georges Muzaca, presedintele Consiliului Director al SSC Farul Constanta, a declarat ca s a semnat contractul de finantare prin care Asociatia Suporter Spirit Club Farul Constanta va primi o suma de la bugetul local, asa cum s a aprobat in sedinta din 29 septembrie a.c. a Consiliului Local Municipal…

- Curtea Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, a repsins recursul fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici și a fiului sau Alexander cu privire la sancțiunile impuse de UE în 2015-2016, anunta „Adevarul european”, citand declaratia secretariatului Curții, scrie paginaderusia.ro…

- “Ar fi culmea sa eșaloneze plațile celor care mai au de incasat o singura tranșa din toata suma. Dupa ce au așteptat atația ani, sa le mai eșaloneze acum pe inca cinci ani ultima tranșa, ar fi prea de tot!”, spun sindicaliștii vasluieni. Dupa ce banii caștigați de profesori in instanța, prin sentințe…

- Sergiu Cebotari, fostul sef al Serviciului Control financiar si audit intern al „Postei Moldovei", a fost obligat de instanța de judecata sa dezminta declarațiile facute in 2016, potrivit carora zeci de colete cu substante interzise ar fi fost trimise zilnic prin intermediul Poștei Moldovei in tari…

- Curtea Suprema de Justiție a obligat, recent, „Medeferent Grup" S.R.L. sa achite o amenda de aproape 142 de mii de lei, pentru ca intreprinderea a refuzat sa livreze integral și in termen, la inceputul anului 2015, medicamente catre Institutul Oncologic din Chișinau. Instanța a stabilit ca, astfel,…

- Indicele Robor a atins maxime istorice in ultima luna, iar analiștii apreciaza ca acesta este doar inceputul. Daca in septembrie 2016 indicele Robor era 0,68%, in 2017 acesta a atins 1,46%. In urma cu doar doua saptamani, acesta nu depașea 1%. Inainte de a explica de ce este atat de importanta majorarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat prima decizie in procesul in care primarul unui oras din Aba este acuzat de conflict de interese. Instanta a mentinut decizia Agentiei Nationale de Integritate.

- Instanta competenta a incuviintat poprirea conturilor debitorului rau-platnic Consiliul Local Blaj. 11 sindicalisti de la Liceul Tehnologic „Stefan Manciulea” Blaj vor incasa sume cuprinse intre 413 si 4.014 lei, plus dobanda legala penalizatoare la aceste sume. SIZ Aiud va incasa cheltuieli de judecata…

- Un act artistic cu atingeri intre fetite și barbați goi. Fotografiile arata cum fetițe ating și țin de mana un barbat adult gol, sunt revoltatoare. Dar artistul și muzeul care a gazduit evenimentul au spus ca este „arta”, titreaza The Guardian.

- Hackerul rus, arestat in Spania la cererea autoritaților americane, urmeaza sa fie exradat in viitorul apropiat in SUA, scrie Vocea Americii. Marți, Curtea Suprema din Spania a acceptat extradarea in Statele Unite ale Americii a lui Petr Levașov, acuzat de crearea virusului «Kelihos», spargerea rețelelor…