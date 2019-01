Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu a vorbit despre iubitul sau, Steve, și a dezvaluit cum a reușit americanul sa o cucereasca. Fosta „bebelușa” de la „Cronica Carcotașilor” traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei și acest lucru se vede cu ochiul liber din postarile pe care le publica pe rețelele de socializare.…

- Catrinel Sandu este o femeie extrem de fericita, caci dupa toate greutațile pe care le-a intampinat in viața, Steve, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, este tot ceea ce și-a dorit și impreuna formeaza cea mai minunata familie.

- Denisa de la Bambi a plecat in vacanta alaturi de iubitul ei, acolo unde a avut loc si cererea in casatorie, scrie spynews.ro. Denisa Tanase si iubitul ei, Mircea, sunt impreuna de un an de zile, iar cei doi au decis deja sa o ia pe acelasi drum. Citeste si Denisa de la Bambi, transformata…

- Simona Suhoi, cunoscuta in showbizul romanesc drept Simona Sensual, s-a casatorit in mare secret cu alesul inimii. Deși inițial nu și-au dorit sa faca evenimentul public, totul s-a aflat iar Simona a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Brigitte Nastase s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios in fața lui Dumnezeu, intr-o biserica de religie penticostala. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele cu acesta, in…

- Dupa patru ani de relatie, Neil Young si Daryl Hannah si-au unit destinele! Mai multe zvonuri potrivit carora cei doi s-ar fi casatorit in luna august al acestui an. Astazi insa, cantaretul in varsta de 72 de ani a confirmat totul!