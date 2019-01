Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii unitatii medicale spun ca numarul persoanelor care au infectii virale, cu forme usoare de manifestare, este destul de ridicat si ca spitalul functioneaza la capacitate maxima. Zilnic, intre 10-20 de persoane au nevoie de ingrijire medicala din cauza infectiilor de cai respiratorii superioare,…

- Comunicat. In completarea comunicatului cu nr. 770/VIII/3 din data de 18 octombrie 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in...

- Intrebat din ce țara, a raspuns: ”Eee”. Audierea ar fi fost facuta in dosarul 2780/2017, un dosar deschis la cererea autoritaților din Israel, potrivit Antena 3. La comisia rogatorie din Romania, participa și un procuror din Israel. Procurorii vor sa demonstreze ca Benjamin ”Beny” Steinmetz…

- „Procurorii desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale importante de la statul roman. Dosarul s-a constituit in anul…

- Magistrații Parchetului de pe langa Judecatoria Beiuș l-au trimis in judecata pe primarul Beiușului, Petru Mlendea-Caluș, pentru delapidare, fals intelectual și instigare la fals intelectual, toate in forma continuata. Procurorii il acuza pe Mlendea ca, in perioada 2012-2016, in calitate…

- Andreea Berecleanu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a vorbit prietenilor virtuali despre muzica și dans. Vedeta a povestit despre felul in care a fost educata de parinți, dar și despre felul in care a procedat la randul ei, cu cei doi copii ai sai. „Am crescut intr-o familie unde…

- Primarul comunei Hangu, din judetul Neamt, Gavril Lupu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul…

- Barbatul de 34 de ani, principalul suspect in cazul dublei crime din Micrio 15 va fi prezentat astazi, 1 noiembrie, instantei cu propunere de arestare preventiva. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore in cursul zilei de marti, 31 octombrie. „Ieri, 31 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului…