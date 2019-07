Cat de important este managementul riscului pentru businessul tau? 6 pasi in intelegerea procesului Atunci cand ne gandim la managementul riscului in afaceri, primul lucru pe care trebuie sa-l intelegem este ca acest proces se bazeaza pe identificarea tuturor activitatilor operationale din cadrul organizatiei si pe definirea tuturor riscurilor care decurg din aceste activitati. Insa pentru a deslusi mai bine managementul riscului, trebuie analizat ce este riscul, cum evolueaza el si cum poate fi abordat.



Orice activitate desfasurata, fie individuala, in activitatea ta de zi cu zi, fie intr-un grup organizat, cum este un business, are un anumit grad de risc. In fiecare zi, structura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2019, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta, ca serie bruta cu 4,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,7%. Fata…

- Franța va taxa marile platfome internaționale care promoveaza conținut digital in Hexagon. Legea de azi e definitiva, dupa aprobarea Senatului. Prin urmare, Google, Facebook, Apple dar și alți operatori importanți din aceasta categorie vor plati impozite in funcție de cifra de afaceri.

- „Nu am discutat nimic despre nunta. nici despre tinuta. Acest lucru nu este un subiect foarte important. O sa merg maine la primarie sa depun actele (pentru nunta, n.r.). Pentru mine nu e un lucru foarte important rochia", a spus Roxana Mihalache, dupa vizita de la Penitenciarul Rahova. Potrivit acesteia,…

- Razvan Burleanu, alaturi de reprezentanti ai federatiilor din Anglia, Franta, Italia sau Portugalia, va analiza si propune modificari pentru competitiile continentale ce se vor desfasura dupa 2024.

- Deputatul USR Cristina Iurișniți ii cere ministrului Educației, Ecaterina Andronescu sa demisioneze din funcție, dupa ce a emis un ordin despre care parlamentarul bistrițean susține ca „nu respecta legislația in vigoare”. Cristina Iurișniți susține ca ministrul Ecaterina Andronescu schimba regulile…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in luna martie, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 19,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,2%, in timp ce in primele trei luni ale anului a urcat…

- Mai multe regiuni ale lumii sunt considerate periculoase de catre Ministerul francez de Externe, care a intocmit o harta in acest sens in functie de situatia de securitate locala, scrie L’Express.