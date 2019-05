Stiri pe aceeasi tema

- In primele luni de sarcina, amorul nu este o problema. Insa, cu cat se apropie marele eveniment, cu atat momentele tandre dintre parteneri devin tot mai dificile. Exista cateva pozitii amoroase care va pot fi de mare ajutor!

- Timisoreanca Lavinia Pirva este in ultimul trimestru de sarcina. Are o burtica tare mare și frumoasa. Se pare ca tanara mamica este foarte activa The post Cum arata timisoreanca Lavinia Pirva in ultimul trimestru de sarcina. Viitoarea mamica este destul de activa appeared first on Renasterea banateana…

- Diana Dumitrescu se afla in al doilea trimestru de sarcina și este cum nu se poate mai fericita. Pesemne ca și-a dorit foarte mult acest copil, vedeta nu mai contenește cu fotografiile cu burtica la inaintare!

- Carmen Simionescu a fost ceruta in casatorie de tatal copilului ei, Bogdan Caplescu, insa puțini sunt cei care știu cum au decurs de fapt lucrurile in ziua marelui eveniment. Fiica lui Adi Minune nu se aștepta ca iubitul ei sa faca acest gest. „Nu ma asteptam nicio secunda. Ce nu stie nimeni este ca…

- Momente emoționante pentru Carmen Simionescu. Artista a fost ceruta in casatorie de Bogdan Caplescu, intr-un restaurant unde au fost invitați prietenii și familiile celor doi. Bogdan Caplescu și-a luat inima in dinți și a facut pasul cel mare. Fiica lui Adi Minune a fost ceruta in casatorie. In curand,…

- Karmen are 20 de ani și va deveni mama pentru prima oara. Fiica lui Adi Minune traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Carmen Simionescu a fost acuzata mereu ca succesul a rasarit de pe urma numelui celebru pe care il poarta tatal sau.…