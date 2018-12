Festivitatea de premiere a liceenilor in cadrul concursului ”Flori de gand… impotriva violenței”- ediția a XIII-a, desfașurata luni, 10 decembrie, la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare, a reprezentat ultimul eveniment al Campaniei celor 16 zile de activism impotriva violenței asupra femeii – 2018. S-au implicat activ 136 de elevi și 45 de cadre didactice […] The post Castigatorii concursului ”Flori de gand… impotriva violenței” au fost premiati. 46 de liceeni au fost recompensați cu premii și diplome – foto appeared first on eMaramures .