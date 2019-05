CASTIGATOR FERMA 2019: Sportivul Marius Craciun (23 de ani) si luptatorul K1 Catalin Morosanu (43 de ani) vor lupta in finala Ferma pentru marele premiu in valoare de 50.000 de euro si pentru titlul de „Fermierul Anului“. Cei doi au reusit sa treaca peste toate cele trei probe din semifinala reality show-ului. Primul care a pierdut sansa de a ajunge in finala „Ferma“ a fost afaceristul Florin Pastrama, urmat de jurnalista Otniela Sandu si de luptatorul K1 Catalin Zmarandescu, eliminarea acestuia din urma intr-o proba de forta luand prin surprindere pe toata lumea.

