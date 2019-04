Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de gazduire in regim de urgenta destinat victimelor violentei domestice, Casa INVICTA, se va inchide incepand cu 1 Mai 2019. Primaria Capitalei a decis sa nu mai dea fonduri centrului pe motiv ca are buget de ”subzistenta” si abia isi permite sa-si plateasca salariatii.

- Marcel Pavel este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi. Are o familie frumoasa și o cariera de succes. Cu toate astea, puțini sunt cei care știu despre problemele prin care a trecut interpretul, in urma cu ceva timp. „In momentele de cumpana, singurul refugiu a fost biserica. Cand…

- Criza la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. Singurul medic neurolog a plecat, sectia ramanand acum fara specialist. Consiliul Judetean Calarasi, institutie in subordinea careia se afla unitatea medicala, a confirmat situatia, mentionand ca doctorita venita de la Bucuresti anuntase din timp intentia…

- Fotbalistul echipei Olympique Marseille, Adil Rami, va fi, de luni, imaginea unei campanii pentru 3919 “Violences Femmes Info”, numarul din Franta la care sunt semnalate cazurile de violenta impotriva femeilor. Adil Rami a precizat ca vrea sa ii sensibilizeze pe tineri cu privire la violenta impotriva…

- Organizatorii protestului l-au citat pe filosoful Mihai Șora care, intr-o postare pe Facebook, vorbea despre OUG pe Justiție adoptata de Guvern in aceasta saptamana. „Oameni buni, daca nici astazi, dupa Ordonanța de Urgența, nu vedeți – adica NU VEDEȚI! – spre ce ne indreptam, daca nici astazi nu…

- Detalii cutremuratoare despre tragedia produsa azi noapte la Sighetu Marmației. Șoferul este in moarte cerebrala. Doua victime sunt internate la secția Reanimare.video+foto Detalii cutremuratoare despre tragedia produsa azi noapte la Sighetu Marmației. Șoferul autoturismului BMW, Gigi Z. (19 ani), alaturi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN6 Bucuresti ndash; Mihailesti, pe raza localitatii Cornetu, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului 2 persoane au fost ranite una grav si una usor…

- Valentin a primit cruntul diagnostic la inceputul acestui an dupa ce a acuzat dureri in gat specific unei raceli. Verisoara primara a lui Valentin a povestit ca a petrecut ultimul Craciun alaturi de Valentin, care acuza de doua saptamani dureri in gat specifice unei raceli. Pentru ca medicamentele…