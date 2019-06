Casa de Sănătate anunță că va plăti majorările salariale pentru personalul auxiliar din spitale Reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate au anunțat, marți, ca finanțarea influențelor financiare determinate de creșterile salariale care se acorda in anul 2019 pentru personalul auxiliar din unitațile sanitare publice va fi asigurata din bugetul propriu. "Finanțarea influențelor financiare determinate de creșterile salariale care se acorda in anul 2019 pentru personalul auxiliar din unitațile sanitare publice va fi asigurata din bugetul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, printr-un mecanism similar celui prin care se finanțeaza și influențele financiare determinate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

