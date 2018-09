Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a avertizat joi hackerii straini ca va actiona ofensiv impotriva lor, in cadrul unei noi strategii de securitate informatica, transmite Reuters. Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea alegerilor legislative…

- Statele Unite urmeaza sa adopte luni o pozitie agresiva impotriva Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga, amenintand cu sanctiuni impotriva judecatorilor acesteia daca ei vor incepe o investigatie privind presupuse crime de razboi comise de americani in Afganistan, relateaza Reuters.…

- Administratia presedintelui Donald Trump a prezentat marti o propunere care lasa statelor din componenta SUA decizia privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon si inlocuieste legislatia privind mediul promovata de fostul presedinte Barack Obama, transmite agentia EFE. Obiectivul noilor norme sustinute…

- Coreea de Nord nu a luat nicio masura in vederea unei ”denuclearizari”, in pofida angajamentelor pe care si le-a asumat la summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un in iunie, deplange consilierul Casei Albe pe probleme de securitate nationala John Bolton,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a promis, cu cateva ore inainte de intrarea lor in vigoare, marti, ca Statele Unite ”vor impune respectarea” sanctiunilor lor vizand Iranul, decise dupa retragerea Washingtonului din acordul in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP, conform News.ro . Un prim…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a cerut principalilor consilieri, in 2017, sa analizeze modalitati pentru declansarea unei invazii militare impotriva Venezuelei, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul agentiei Associated Press.Donald Trump a formulat aceasta…